Fiebre aftosa: duras críticas de CRA al Gobierno por no avanzar en un nuevo plan de vacunación





Fueron dos jornadas de debates, charlas y reuniones en la Sociedad Rural de Río Cuarto, con el foco puesto en aunar criterios para mejorar las estrategias sanitarias que sigue el país con el fin de asegurar una producción de carne con la calidad y la inocuidad necesarias para venderse en el país y en el mundo.

Pero el 14° Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, realizado en la rural del sur cordobés, que forma parte de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) que a su vez integra Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), no acabó con buenas sensaciones entre los participantes, sino más bien todo lo contrario.

Así quedó reflejado en un documento de cierre que lleva la firma de las tres entidades mencionadas y en el que apuntaron fundamentalmente contra la falta de avances en lo que respecta a diseñar un nuevo plan de vacunación contra la fiebre atosa, más “aggiornado” a las condiciones actuales en que se desempeñan los productores ganaderos argentinos.

EL DEBATE SANITARIO POR LA FIEBRE AFTOSA

“Estrategia de vacunación contra la aftosa: que la política vaya al ritmo de la producción y los productores”, es el título del comunicado que difundieron CRA y sus entidades de menor grado, en el que aseguraron que “una vez más los productores agropecuarios y los distintos integrantes de la cadena del ganado y la carne quedaron con las manos vacías”.

“Esta vez, un proyecto de modificación y actualización de la estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa, que busca modernizar el esquema previsto hace más de 20 años en el país, en un contexto de status sanitario muy positivo pero que a su vez exige niveles de alerta por episodios mundiales a los que Argentina no debe desatender, continúa sin lograr avances significativos en las esferas gubernamentales”, cuestionaron.

De acuerdo con los rurales, en el Congreso de Sanidad Animal, los productores de todo el país sumaban expectativas sobre un posible anuncio de parte de los funcionarios del Senasa.

“Pero finalmente nada de eso ocurrió, más allá de los necesarios consensos técnicos y científicos que el proyecto acumula, incluso con representantes del propio Servicio de Sanidad Animal”, subrayaron.

El debate sanitario de la fiebre aftosa: “Dejar de vacunar sería un acto de irresponsabilidad enorme”

En este marco, enfatizaron que “la propuesta no es un salto al vacío ni mucho menos”, porque “los productores son los primeros en observar la necesidad de sostener el status sanitario inalterable, en primer lugar, porque recuerdan la última y dramática experiencia vivida en el país con un brote de la enfermedad; y porque, además, les va su empresa agropecuaria en ese riesgo”.

Por eso, recordaron que el consenso está planteado sobre información del sistema y propuestas con sustento científico, sin generar riesgos innecesarios y preservando el status, como prioridad.

“Debemos seguir vacunando, pero bajo un esquema que contemple la realidad actual. Son los propios técnicos del Senasa los que visaron la modernización del plan, pero la política sigue sin comprender que sus intrincados laberintos de tiempo atentan contra el desarrollo del país. En este caso, sobre el desarrollo ganadero”, continuaron.

Castagnani: "Es una alegría y un honor estar aquí presente. CRA nació de la ganadería, así que creo que hoy se van a tomar definiciones importantes. Somos defensores de todo lo que están haciendo las Fundaciones y somos defensores de una sanidad y de un SENASA que nos tiene…

Para los integrantes de CRA, “no hay argumentos que justifiquen la demora en la adopción de un esquema más moderno y aggiornado a las condiciones actuales del país ante la fiebre aftosa”.

De esta manera, “simplemente se espera una decisión política, la misma que hace un año impidió que se ponga en marcha este esquema”, añadieron.

El 14° Congreso Nac. de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal dejó un saldo más que positivo en cuanto a convocatoria. Más de 700 asistentes, entre presencial y virtual,de provincias de todo el país. Lo que habla de profundo interés y compromiso con la Sanidad Animal.

Por último, hicieron hincapié en que, en la actualidad, el Senasa dispone de presupuesto suficiente, aportado por entes y productores de todo el país, para modernizarse y ser cada día más eficiente.

“La única forma de fortalecer una lucha epidemiológica es con un Servicio Sanitario fuerte. Eso también debe ser parte de una decisión política que garantice el mejor servicio para un país que tiene todo para ser gran protagonista en los mercados mundiales de carne vacuna. Para eso es imperioso contar con una sólida política sanitaria y evitar que los gobiernos de turno hagan política con la sanidad”, dispararon, como cierre.

