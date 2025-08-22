Brindarán una charla sobre cómo proceder ante la aparición de fauna silvestre



El martes 2 de septiembre, a las 19 h, en el espacio de Coworking, la bióloga Candelaria Cordini dictará una capacitación destinada a toda la comunidad. La actividad será libre y gratuita.

El martes 2 de septiembre a las 19 h en el espacio de Coworking de San Lorenzo se llevará a cabo una charla sobre protocolos de actuación ante la aparición de fauna silvestre. La exposición estará a cargo de Candelaria Cordini, bióloga del Ministerio de Ambiente y Acción Climática de la provincia. será libre y gratuita, y no requiere inscripción.

Durante el encuentro, abierto al público en general, se brindarán herramientas para reconocer especies de animales silvestres y saber cómo proceder ante un eventual hallazgo. Por ejemplo, se explicará qué hacer en caso de encontrar una víbora: cómo identificar si es peligrosa, a qué tipo pertenece y cuál es el protocolo a seguir.

De la capacitación también participarán bomberos voluntarios y zapadores, personal que regularmente interviene ante estos sucesos.

