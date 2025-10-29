FAE: la Municipalidad de San Lorenzo hizo un nuevo aporte de más de 52 millones de pesos a escuelas



Los recursos serán utilizados para la ejecución de diversas obras edilicias en cuatro establecimientos. El aporte se hizo efectivo en un encuentro que el intendente Leonardo Raimundo mantuvo este miércoles con autoridades de las instituciones.

La Municipalidad de San Lorenzo entregó a cuatro instituciones educativas locales $52.074.309, que serán destinados a la realización de obras de infraestructura y mantenimiento edilicio. El aporte, correspondiente al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), se hizo efectivo este miércoles en la sala de Prensa Municipal, en un encuentro del que participaron el intendente Leonardo Raimundo, la coordinadora de Jardines Maternales, Gabriela Oeschger, y autoridades de las instituciones.

En esta oportunidad los fondos fueron otorgados a las escuelas Nº 753, Nº 219, Nº 6390 y Nº 664. De este modo, la administración local completó la entrega del FAE 2025, con un desembolso total de $142.206.497.

“El FAE es un mecanismo transparente, equitativo y democrático mediante el cual las comunidades escolares deciden la distribución de los fondos. La Municipalidad, por su parte, cumple con la normativa vigente, pagando cuatro cuotas iguales y consecutivas, para garantizar la disponibilidad de los recursos y, en definitiva, la óptima condición de los espacios educativos”, indicó el intendente Leonardo Raimundo.

Las escuelas, los aportes y las obras

Escuela Nº 753: $12.299.372 para la reparación de un muro medianero.

Escuela Nº 219: $10.257.539 para la restauración de fachada, con reparación de paredes y pintura.

Escuela Nº 6390: $20.565.000 para la impermeabilización de techos de aulas y galerías del ala norte.

Escuela Nº 664: $8.952.398 para la restauración de ventanas y persianas de tres aulas, además de lijado y pintura.

FAE: la Municipalidad de San Lorenzo hizo un nuevo aporte de más de 52 millones de pesos a escuelas .