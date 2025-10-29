Comentarios

Historias relacionadas

AMSAFE informa: Formación Docente. Beneficios. Obsequios Día del Maestro. Memoria y Compromiso

AMSAFE informa: Formación Docente. Beneficios. Obsequios Día del Maestro. Memoria y Compromiso

Redacción 29/10/2025
La Municipalidad de San Lorenzo lanzó una amplia moratoria para deudas de TGI, tasas de Cementerio y DREI

La Municipalidad de San Lorenzo lanzó una amplia moratoria para deudas de TGI, tasas de Cementerio y DREI

Redacción 24/10/2025
Ajuste: Docentes reclaman a Pullaro el 32% que perdieron sus salarios desde que asumió

Ajuste: Docentes reclaman a Pullaro el 32% que perdieron sus salarios desde que asumió

Redacción 23/10/2025