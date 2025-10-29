El artefacto que podría cambiar la historia del agua. Científicos crean un cubo de madera que genera agua potable infinita



Un equipo internacional logró lo impensable: transformar el aire en agua usando solo madera, sal y luz solar. El dispositivo, del tamaño de un puño, puede funcionar en cualquier clima y producir agua sin necesidad de energía eléctrica. Su principio es tan simple como poderoso: imitar los ciclos naturales de la Tierra para devolverle agua al mundo.

Nota original en: GIZMODO