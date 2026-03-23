​[[{«value»:»La robótica agrícola dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta dentro de los sistemas productivos.

En ese escenario, la startup israelí AgriPass Robotics viene ganando protagonismo con una propuesta tecnológica que apunta a resolver uno de los desafíos más relevantes del agro moderno: el control eficiente y sustentable de malezas.

En diálogo con Infocampo, su CEO, Liron Cohen Yanay, explicó que el foco de la compañía está en “llevar la inteligencia del productor al campo, pero escalada con tecnología”, combinando sensores, inteligencia artificial y herramientas mecánicas.

La compañía desarrolló el robot RHIC, una plataforma que permite detectar y eliminar malezas de forma selectiva. El objetivo es replicar el criterio de un productor experimentado: distinguir con precisión entre cultivo y maleza, y actuar en consecuencia.

CÓMO ES EL ROBOT “ANTI MALEZAS” DE AGRIPASS

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en aplicaciones químicas generalizadas, la tecnología de AgriPass propone una intervención quirúrgica.

Puntualmente, el robot analiza el terreno en tiempo real, identifica patrones y ejecuta acciones específicas sobre cada planta no deseada, reduciendo el uso de herbicidas y optimizando los costos operativos.

Así, es una solución que responde a una demanda creciente por parte de productores que buscan mayor eficiencia sin resignar sustentabilidad, en un contexto de presión regulatoria y social sobre el uso de agroquímicos.

EXPANSIÓN GLOBAL, CON LATAM EN EL RADAR

En los últimos meses AgriPass aceleró su proceso de expansión internacional, con foco en Estados Unidos y Europa.

Al respecto, la empresa ya firmó una alianza estratégica con el grupo italiano FYELD, especializado en soluciones de agricultura inteligente, lo que le permite fortalecer su presencia en el mercado europeo y avanzar en la validación comercial de su tecnología.

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Según reconstruyó este medio a partir de fuentes del sector, este tipo de acuerdos refleja una tendencia clara: la integración entre startups tecnológicas y grandes players del agro, en un modelo que combina innovación ágil con capacidad industrial y comercial.

De la mano de estos avances AgriPass comienza también a analizar su desembarco en América Latina, una región con fuerte peso agrícola y creciente interés por soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia productiva.

En este contexto, lógicamente Argentina aparece como un mercado particularmente atractivo, no solo por su escala y diversidad de cultivos, sino también por su ecosistema técnico y productivo.

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Sin embargo, el desafío pasa por articular a los distintos actores —sector público, asociaciones productivas y empresas privadas— para lograr una implementación ágil, evitando trabas burocráticas y acelerando los procesos de adopción.

En este sentido, instituciones como el INTA, con su capacidad técnica, territorial y de validación a campo en distintas regiones productivas, y organizaciones como Tomate 2000 —una asociación que nuclea a más de 50 empresas y concentra alrededor del 80% de la producción de tomate industrial del país, con la participación de actores como ARCOR, AVA, INTA y gobiernos provinciales— pueden jugar un rol clave como plataformas de articulación público-privada, validación tecnológica y eventual escalamiento comercial.

TECNOLOGÍA, SUSTENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Vale mencionar además que el avance de soluciones como la de AgriPass se inscribe en una tendencia más amplia: la transición hacia una agricultura de precisión, donde los insumos se aplican de manera cada vez más específica, reduciendo impactos ambientales y mejorando la rentabilidad.

La combinación de inteligencia artificial, robótica y conocimiento agronómico abre una nueva etapa para el agro, en la que la eficiencia ya no depende solo de la escala, sino también de la capacidad de tomar decisiones en tiempo real, planta por planta.

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En ese contexto, tecnologías como RHIC no solo prometen transformar el manejo de malezas, sino también redefinir el vínculo entre el productor y su sistema productivo, incorporando herramientas que amplifican su capacidad de observación y acción.

Más información sobre la empresa: https://agripass.co/»}]]Agricultura – Infocampo