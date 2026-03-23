Cada 23 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1910 – AKIRA KUROSAWA. Nace en Tokio el célebre cineasta japonés Akira Kurosawa, ganador de tres premios Óscar. A lo largo de una carrera de cinco décadas, filmó más de 30 películas, entre ellas las celebradas Rashōmon (1950) y​ Los siete samuráis (1954).

1929 – RÍO PARANÁ. La ciudad de Santa Fe queda casi completamente anegada a causa de una crecida del río Paraná que alcanza un nivel de 6,55 metros de altura, una de las más graves inundaciones padecidas por la capital santafesina.

1950 – ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA. Se crea en la ciudad suiza de Ginebra la Organización Meteorológica Mundial, entidad de las Naciones Unidas que actualmente cuenta con 191 estados miembros.

1968 – DAMON ALBARN. Nace en Londres el músico y compositor británico Damon Albarn, líder y vocalista de la exitosa banda de britpop Blur. También fue vocalista de la banda virtual Gorillaz.

1984 – RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA. El 23 de marzo, una multitud colma la Plaza de Mayo para celebrar “Los 100 días de la recuperación democrática” luego de casi siete años de dictadura militar. El presidente Raúl Alfonsín llama a la unidad nacional al pronunciar un discurso desde la Casa Rosada.

1991 – FACUNDO CAMPAZZO. Nace en la ciudad de Córdoba el basquetbolista Facundo Campazzo, una de las figuras de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016. Con la Argentina obtuvo la medalla de plata en la Copa Mundial 2019. Hoy se destaca como base del Denver Nuggets de la Asociación Nacional de Básquetbol estadounidense (NBA).

1998 – PELÍCULA TITANIC. La taquillera película Titanic, basada en el naufragio del lujoso crucero homónimo y dirigida por James Cameron con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como protagonistas, gana once Premios Óscar. Además recibió cuatro premios Globo de Oro.

2014 – LIONEL MESSI. El astro de la selección argentina Lionel Messi marca tres goles en el triunfo del Barcelona por 4 a 3 ante el Real Madrid en el estadio madrileño Santiago Bernabéu, con lo que se convierte en el máximo goleador del clásico del fútbol español.

2024 – DIA DE LA METEOROLOGÍA. Se celebra el Día Mundial de la Meteorología en conmemoración de la firma del acuerdo internacional que en 1950 creó la Organización Meteorológica en el seno de las Naciones Unidas.

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