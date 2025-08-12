Este sábado la avenida San Martín se llenará de juegos y color para celebrar el Día del Niño



Este sábado 16 de agosto, a partir de las 16.30 h, la avenida San Martín de San Lorenzo se transformará en un gran paseo recreativo para festejar el Día del Niño.

La actividad, organizada por la Cámara de Comerciantes Yo amo mi ciudad junto a la Municipalidad de San Lorenzo, tendrá lugar en el tramo comprendido entre las calles San Juan y Entre Ríos. Allí se montarán inflables gigantes, shows de muñecos, espacios de maquillaje artístico y otras propuestas pensadas especialmente para niños y niñas.

Además, habrá paseos en La Merenguita y sorpresas para toda la familia, en un entorno de diversión y encuentro comunitario. La convocatoria es abierta y gratuita.

