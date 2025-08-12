Comentarios

Este sábado la avenida San Martín se llenará de juegos y color para celebrar el Día del Niño

Redacción 12/08/2025
Raimundo avaló la implementación de la autonomía municipal plena pero sin generar gasto público

Redacción 12/08/2025
Está en plena construcción el jardín maternal para la zona sur

Redacción 11/08/2025