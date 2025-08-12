A 175 años de su fallecimiento, San Lorenzo rendirá homenaje a San Martín con diversas actividades en el Convento



La jornada, a cargo de la Municipalidad de San Lorenzo y la Asociación Cultural Sanmartiniana, combinará actos protocolares y actividades culturales. Desde las 10 h del domingo 17 de agosto habrá museos abiertos, con propuestas de café, visitas guiadas, intervención teatral y atracciones para los chicos.

Este domingo, al cumplir 175 años de su fallecimiento, San Lorenzo rendirá homenaje al general José de San Martín con una jornada que combinará actos protocolares y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.

Las actividades comenzarán temprano a las 9 h con una misa en la parroquia San Lorenzo Mártir, seguida a las 10, por el izamiento de la bandera nacional y su colocación a media asta. A las 15 h se realizará la colocación de coronas en el monumento ecuestre ubicado en San Carlos entre 3 de Febrero y avenida Del Combate.

Minutos después, a las 15.30 h, se celebrará un acto con el que se conmemorará un nuevo aniversario de la creación de la Asociación Cultural Sanmartiniana. Este encuentro tendrá lugar en la planta alta del Convento.

En simultáneo, a partir de las 15 h, y con entrada libre y gratuita para todos los vecinos, se llevará a cabo, en el interior del Museo Conventual, el relanzamiento de Universo San Martín, muestra que incluye elementos inéditos del Padre de la Patria de su paso por San Lorenzo.

Además, “San Martín vuelve al convento” con una intervención artística a cargo de Mariano Rey y un grupo de actores locales que presentarán una intervención teatral en el Complejo Museológico.

En otro sector del predio se desplegará el Café Sanmartiniano, con toda la oferta gastronómica de Panadería 1890, Junco Chocolates, y las cafeterías Berraca y Espresso. Además, el patio del convento se convertirá en un espacio de juegos lúdicos y sorpresas para los niños, que podrán disfrutar de una experiencia divertida y didáctica basada en la historia nacional.

Asimismo, desde las 16 hasta las 18 h, los visitantes podrán participar de visitas guiadas al museo, organizadas por los integrantes de la Asociación Sanmartiniana, con salidas cada 30 minutos.

