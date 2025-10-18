Este invento supera en 15 veces la eficiencia de los generadores termoeléctricos, reduce su desgaste, y aumenta su vida útil



Un grupo de científicos ha logrado lo que parecía imposible: multiplicar por quince la eficiencia de una tecnología solar alternativa que hasta ahora había quedado en segundo plano frente a los paneles fotovoltaicos. Este avance, basado en técnicas láser de altísima precisión, podría cambiar el rumbo de la energía limpia y abrir nuevas oportunidades en zonas sin acceso a la red eléctrica

