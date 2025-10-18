En el mes de “Concientización sobre el Cáncer de Mama”, Fundación SanCor Salud comparte estadísticas de interés y consejos sobre este diagnóstico oncológico.

Con base en el compromiso sostenido año a año con la concientización y el autoexamen mamario, Fundación SanCor Salud comparte una serie de estadísticas y consejos que buscan poner en relieve esta problemática y extender los hábitos saludables a toda la comunidad.

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) relevó que, a lo largo de 2022, en todo el mundo, se diagnosticaron 2,3 millones de casos de cáncer de mama en mujeres, y se registraron 670.000 defunciones por este diagnóstico.

En paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación señala que la detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura, y que la mamografía continúa siendo la mejor herramienta en estos casos. “Todas las mujeres, entre los 50 y los 69 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno o dos años”, apunta el organismo.

La detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura.

La mencionada OMS advierte que existen algunos factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, y entre ellos menciona: el envejecimiento, la obesidad, el consumo nocivo de alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama, el historial de exposición a radiación, el consumo de tabaco, entre otros.

Sin embargo, el organismo también aclara que alrededor de la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable, a excepción del género (mujer) y la edad (más de 40 años).

El National Cancer Institute (NIH) explica que cualquier variable que aumenta el riesgo de tener cáncer se llama factor de riesgo; mientras que cualquiera que disminuya el riesgo de tenerlo se denomina factor de protección. En este segundo grupo, el ente señala que adoptar dietas saludables, evitar el consumo de sustancias químicas (como las drogas o el tabaco), hacer actividad física de forma regular, tener una rutina activa de escucha de nuestro cuerpo, en la que incluye el autoexamen mamario, son algunas medidas que se pueden implementar para ampliar los factores de protección.

Como lo hace año a año, Fundación SanCor Salud trabaja en la sensibilización del cáncer de mama, con campañas nacionales multipremiadas y reconocidas. Este año, con la intención de abordar la temática de la salud de forma integral, lanzó una novedosa iniciativa denominada “Check a tu salud”, con la cual la empresa desplegó una campaña sostenida de concientización y divulgación de temáticas sobre la promoción de la salud y el bienestar integral.

En este marco, desde abril, la entidad realizó una difusión masiva que incluyó presencia en eventos sociales y culturales de todo el país, el lanzamiento de una página web propia, envíos de gacetillas de prensa a medios de comunicación, y publicaciones en RR. SS.; todos ellos con la intención de brindar consejos para adoptar hábitos saludables y siempre recordando la importancia del autoexamen mamario.

Esta iniciativa tuvo sus puntos más álgidos el viernes 18 y 19 de octubre, siendo esta última fecha la elegida para celebrar el “Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama”.

Durante el viernes y el sábado, por la importancia estratégica de la zona y por la presencia del Centro Médico Vitus de SanCor Salud, la Fundación desembarcó en la ciudad de Córdoba y desplegó, en diferentes puntos de la capital, una serie de acciones temáticas en territorio, con el propósito de alcanzar a la mayor cantidad de personas posible (estudiantes, vecinos, comunidad en general).

Con el objetivo global de reforzar la importancia sobre el autoexamen mamario, las acciones incluyeron, por ejemplo, la disposición de stands con urnas, que contenían galletas de la fortuna con mensajes alentadores y positivos sobre el cuidado de la salud y el bienestar integral. Se puede conocer más en la cuenta de Instagram de la Fundación.

En la misma línea, como años anteriores, el Centro Médico Vitus (ubicado en el barrio Cerro de las Rosas, en Córdoba) realizó la donación de mamografías gratuitas a mujeres que no cuentan con cobertura de salud.

Todas las acciones emprendidas se enmarcaron en el compromiso inquebrantable y transversal que SanCor Salud, a través de su Fundación, sostiene con esta temática y como referente de sustentabilidad en el país. Bajo una campaña anualizada, la empresa tuvo la oportunidad de realizar, mes a mes, un recordatorio activo a todas las mujeres sobre el autoexamen mamario y la necesidad de adoptar estilos de vida saludables y sustentables.

