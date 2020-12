Entrevista con Mariano Cominelli Intendente de Fray Luis Beltrán: Forcatto, Agua, Asfalto, Ruta 11, Pasarela, Emisario y otros temas

El Dr Mariano Cominelli (Abogado) asumió como Intendente el 10 de Diciembre de 2017

VIDEO: En este encuentro con el intendente más joven de la región, se desarrollan varios temas. Al inicio, el duelo por Mauro Forcatto, amigo personal y Secretario General de la Municipalidad hasta su muerte sorpresiva 10 días antes.

Minuto / Tema:

2:30 PLAGAS. El combate contra el Dengue4:40 AGUA: Problemas y Soluciones a la provisión y presión del servicio. Del gobierno anterior se recibió una planta de agua destruida, que casi nunca había recibido el mantenimiento necesario.8:00 ASFALTO: Continúan 3 años de obras de asfaltado en todos los barrios. Se totalizan casi 100 cuadras asfaltadas de obra nueva, promedio de 33 cuadras por año. El plan es lleagr a asfaltar toda la ciudad. “Lo importante es que las obras no paren nunca” afirma Cominelli.

13:20 OBRAS EN RUTA 11: La continuidad del estacionamiento en 45 grados. Desde el acceso a la Escuela 6370 hasta frente a la Comisaría.16:00 AVENIDA INTERURBANA: “No va al ritmo que uno quisiera, pero tiene un avance aunque sea lento. EMISARIO FLBeltrán: Me parece más importante ahora la conclusión del Emisario. Esa es nuestra lucha de gestión y trabajao mancomunado con la provincia porque sería la solución a un problema histórico de incundaciones. No hay Avenida posible sin emisario y no hay obra posible sin que se solucione definitivamente ese problema. Se está trabajando, es el mayor desafío de gestión y lo que me generaría mayor felilcidad porque es fundamental para un montos de vecinos que han sufrido históricamente en toda su vida esta situación injusta. Por una cuestión de pendientes naturales somos la cuenca de aguas de la zona. La justicia es que esos vecinos dejen de sufir estos anegamientos por cuestiones naturales y puedan vivir dignamente.

19:30 LA PASARELA (un camión venía con la tolva levantada y la chocó derrumbándola). Ya se está reconstruyendo. Mientras se hacía esta entrevista se estaban instalando las nuevas barandas, más fuertes. Va a quedar mejor que antes y más iluminada. Será un conjunto arquitectónico junto al estacionamiento a 45 grados.

21:50 MORATORIA Y DESCUENTOS POR PAGO ENTICIPADO: Dentro del difícil contexto económico, los vecinos están respondiendo muy bien porque los beneficios son muy grandes. Quien paga servicios por año adelantado durante Noviembre y Diciembre, se ahorra casi el 50% del monto porque paga sin aumentos y paga sólo 8 meses en vez de 12. Nos permite invertir en el funcionamiento general del municipio y sobre todo en obras, congelando precios y asegurando los materiales.

27:00 BELTRAN LA CIUDAD DE LA REGIÓN CON MENOS INGRESOS Y TERRITORIO. Se ha desarrollado una paqueña área industrial donde se vayan instalando pymes, por trabajo local y para que repercuta a las arcas locales.

29:00 EL AÑO 2020 FUE MUY DIFÍCIL sobre todo por la pandemia y la crisis sanitaria. fue un gran desafío y hemos dejado todo de nosotros mismos. Si logramos transitar con responsabilidad el final de este año y principio del próximo, la situación y el ánimo de la población y de todos nosotros será mucho mejor.

36:00 EL COMPROMISO CON LOS IDEALES. La mayor alegría es hacer obras y ayudar a la gente. No cambiaremos nuestra esencia.

Filmado en Fray Luis Beltrán provincia de Santa Fe, Argentina, 26 NOVIEMBRE 2020

Producción: Gabriel Gomez Fiori para NUEVAREGION.COM

