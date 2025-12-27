PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Punta de Vacas, Mendoza – 3 y 4 de enero de 2026

En el emblemático y sereno paraje de Punta de Vacas, a los pies de la majestuosa Cordillera de los Andes, se convoca un Encuentro especial de Mensajeros para los días 3 y 4 de enero de 2026. Este evento nace del impulso compartido de acercarnos, conocernos y fortalecer juntos la red que lleva adelante la enseñanza de Silo.

El interés central de estas jornadas es triple: intercambiar experiencias y aprendizajes, experimentar en común las prácticas y ceremonias propuestas, y profundizar en la comprensión y aplicación del Mensaje de Silo en la vida personal y social. Será un espacio para el diálogo fraterno, el estudio reflexivo y la vivencia interna, en el entorno único de paz y fuerza que ofrece este lugar histórico para el Siloismo.

Punta de Vacas, como punto de encuentro, simboliza la aspiración a una vida simple y a la superación del sufrimiento, pilares del legado siloísta. Aquí, lejos del ruido cotidiano, los Mensajeros tendrán la oportunidad de revitalizar su intención, aclarar inquietudes y nutrirse del calor de la comunidad.

Invitamos a todos los Mensajeros y a quienes se sientan interpelados por esta espiritualidad a sumarse a este encuentro. Es un paso más en el camino de la no-violencia, la reconciliación y la transformación personal y social que Silo propuso.

Ven para darle mayor fuerza y claridad a nuestra voz y a nuestro servicio.

Para más información e inscripciones, contacta con las Comunidades del Mensaje de Silo en tu región.

Quim De Riba

