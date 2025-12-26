Cada 27 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1822 – LOUIS PASTEUR. Nace en la ciudad de Dole (Borgoña, Francia) el químico, físico, matemático y bacteriólogo francés Louis Pasteur, cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica de pasteurización, que elimina gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo. Desarrolló la vacuna contra la rabia.

1906 – BERNARDO DE IRIGOYEN. A la edad de 84 años muere en Buenos Aires el abogado y político Bernardo de Irigoyen, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1898 y 1902. Fue procurador del Tesoro Nacional, ministro del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores.

1931 – FIGUEROA ALCORTA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 71 años, el abogado y político José Figueroa Alcorta, único dirigente en ejercer la titularidad de los tres poderes de la República Argentina. Fue vicepresidente de la Nación entre octubre de 1904 y marzo de 1906, cuando asumió la jefatura del estado al fallecer el presidente electo Manuel Quintana. En octubre de 1929 asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ejerció hasta su fallecimiento, el 27 de diciembre de 1931.

1943 – JOAN M. SERRAT. Nace en la ciudad de Barcelona (Cataluña, España) el músico, cantante, poeta y compositor español Joan Manuel Serrat, autor de las celebradas canciones Lucía, Penélope, Mediterráneo, Algo Personal y Esos locos bajitos, entre otras. Su obra tiene influencias de poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Pablo Neruda, entre otros.

1945 – FMI. Con la ratificación internacional de los Acuerdos de Bretton Woods (Estados Unidos, 1944) se pone en marcha el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a “contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial” con el fin de evitar crisis en el sistema global. Actualmente, 184 países son miembros del FMI.

1967 – LEONARD COHEN. El poeta, novelista y cantautor canadiense Leonard Cohen publica en Estados Unidos su álbum debut, Songs of Leonard Cohen, que contiene la canción Suzzane. La canción fue versionada luego por numerosos artistas.

1988 – ALBERTO J. ARMANDO. A la edad de 78 años muere en Buenos Aires el dirigente deportivo Alberto J. Armando, quien fue presidente de Boca Juniors durante más de 20 años. El estadio La Bombonera lleva su nombre.

2001 – OLIMPO EN PRIMERA. Dirigido por Gustavo Alfaro, el Club Atlético Olimpo de Bahía Blanca asciende por primera vez a la Primera División al golear como local por 4 a 0 a Instituto de Córdoba en el estadio Roberto Carminati. Los goles los marcaron Ceferino Díaz (2), José Zelaya y Mauro Laspada.

2001 – RACING CLUB. Con Reinaldo “Mostaza” Merlo como director técnico, Racing Club se consagra campeón del fútbol argentino después de 35 años de sequía, al empatar 1-1 como visitante ante Vélez Sársfield con un gol de cabeza de Gabriel Loeschbor. Fue la tarde en la que los hinchas de la «Academia» llenaron dos estadios: el Amalfitani y el Cilindro de Avellaneda.

2016 – CARRIE FISHER. A la edad de 60 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) la actriz y guionista estadounidense Carrie Fisher, famosa por interpretar a la princesa Leia Organa en la exitosa saga de filmes de ciencia ficción Star Wars (La guerra de las galaxias).

