En 2025 la Municipalidad de San Lorenzo vacunó a 3.600 perros y gatos, una cifra récord para la ciudad



El número superó en un 14 por ciento al registrado en 2024. Se celebraron 25 jornadas de vacunación antirrábica y desparasitación en todos los barrios, más dos de refuerzo en Bouchard y la plaza San Martín.

La Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente informó que, concluida la campaña anual desplegada en todos los barrios de la ciudad, durante 2025 la Municipalidad de San Lorenzo desparasitó y vacunó contra la rabia a 3.600 perros y gatos. De este modo se alcanzó una cifra récord de intervenciones, un 14% superior a las 3.160 registradas en 2024.

Las aplicaciones, a animales de más de 4 meses, se efectuaron en encuentros semanales, desarrollados todos los martes entre los meses de abril y octubre. Luego en noviembre se celebraron dos jornadas suplementarias, en la plaza San Martín y en barrio Bouchard, que contaron con una gran concurrencia de vecinos acompañados por sus mascotas.

En los 27 dispositivos la atención se realizó por orden de llegada y con presentación de DNI a dueños de animales domiciliados en San Lorenzo. Los gatos debieron ser llevados en mochila o canasto y los perros, si eran agresivos, con bozal.

El coordinador de Políticas de Salud, Claudio Pafundi, destacó el hábito saludable adquirido por la población sanlorencina, que en los últimos años ha puesto un piso firme en el número de 3.000 animales vacunados. Asimismo, remarcó que, gracias al trabajo articulado con las organizaciones proteccionistas -que realizan la captura y castración de felinos de colonias- se redujo la cantidad de gatos que llegan a las jornadas de campaña.

Aunque está erradicado en muchas zonas, el virus de la rabia sigue teniendo una amplia distribución mundial. No existe tratamiento y su curso es mortal en todos los casos, por lo que la prevención mediante vacunas en perros y gatos es de vital importancia.

Imagen de archivo.

