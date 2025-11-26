Con nuevo presidente, la cadena semillera cerró 2025 celebrando “una industria más competitiva”





La Asociación Semilleros Argentinos (ASA) realizó su encuentro de cierre de año, en el que socios de la entidad y autoridades de diversas instituciones públicas destacaron “los avances normativos y regulatorios que permiten una industria más competitiva”, señaló la entidad en un comunicado

Asimismo, “se plantearon los desafíos para el 2026”, añadió.

Entre los hitos sobresalientes de 2025, subrayaron las nuevas tecnologías y el constante crecimiento de Sembra Evolucion, el programa creado por la industria semillera para garantizar la propiedad intelectual en las semillas, de manera de fortalecer la inversión en genética.

De acuerdo con la mirada de ASA, “tuvieron su capítulo como eslabones claves para incentivar las mejoras continuas, la captura de valor y la inversión en el negocio”.

NUEVO PRESIDENTE EN ASA

Además, fue la oportunidad para presentar a Ricardo Fernández Pancelli como nuevo presidente de ASA. El ejecutivo es actualmente gerente de Relaciones Gubernamentales y Registro de BASF.

“Toda la jornada fue acompañada por funcionarios de diferentes niveles, reforzando la centralidad de la articulación con el sector público para garantizar un marco propicio para producir más y mejores semillas”, señalaron desde la Asociación.

Entre los participantes de la reunión, estuvieron el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; el presidente de INASE, Martín Famulari; “Pilu” Giraudo, presidente de SENASA; y Nicolás Bronzovich, presidente de INTA.

Con marcadores ópticos, la inteligencia artificial también siembra mejoras en el mercado de semillas

El director Ejecutivo de ASA, Alfredo Paseyro destacó la institucionalidad del encuentro y el trabajo mancomunado con el sector público, resaltando que es sumamente valioso contar con representantes de la Secretaría de Agricultura, el INTA, el INASE y SENASA.

En tanto, Fernández Pancielli remarcó la importancia de realizar estos eventos en el territorio, conociendo las inversiones y la infraestructura que permiten llevar a cabo la actividad semillera.

“Una industria que se desafía constantemente a ofrecer mejores productos al mercado plantea un 2026 con oportunidades de seguir creando empleo, innovando y trabajando por una Argentina con mejor inserción global en materia agroindustrial”, cerraron desde ASA.

Con información de INFOCAMPO

