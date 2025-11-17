Empleados municipales se capacitaron en RCP y uso de los desfibriladores externos automáticos



La actividad, a cargo del doctor Gustavo Oggero, se desarrolló en el marco del Programa de Prevención de la Muerte Súbita. San Lorenzo ya cuenta con 11 dispositivos distribuidos en lugares estratégicos de la ciudad.

En un encuentro desarrollado en el SUM del Centro de Atención al Turista, empleados municipales se capacitaron en reanimación cardiopulmonar y uso de los desfibriladores externos automáticos. La actividad, a cargo del doctor Gustavo Oggero, se desarrolló en el marco del Programa de Prevención de la Muerte Súbita y estuvo dirigida a personal del Centro de Monitoreo, del Complejo Museológico y del área de Cultura.

Actualmente, cuentan con desfibriladores el Polideportivo Municipal, el Centro de Atención al Turista, el Centro Cultural, el CIC de barrio Mitre, la Secretaría de Desarrollo Social, la portería del Palacio Municipal, la comisaría 7ª y el destacamento policial de barrio Bouchard, así como las estaciones de servicio Axion del acceso Centro, YPF del acceso Sur y Puma, a las que se incorporaron semanas atrás. En todos los casos, el personal fue capacitado por el doctor Gustavo Oggero.

La manipulación de los dispositivos es sencilla, ya que tan sólo cuentan con dos botones: uno que orienta al rescatador a lo largo de todo el procedimiento y otro para activar la descarga eléctrica. Además, los aparatos son inteligentes, ya que a partir de la detección del ritmo cardíaco indican a la persona que está brindando la asistencia cuáles son los pasos a seguir, disminuyendo significativamente la posibilidad de una descarga indeseada.

Presente en el encuentro, el intendente destacó la importancia vital del programa y su desarrollo sostenido con la incorporación reciente de equipos en las estaciones de servicio y en el departamento de Tránsito. “Esa es una de las patas del programa; la otra es la capacitación a la que están accediendo ustedes. Les agradezco el compromiso, porque este es un programa que realmente salva vidas”, concluyó.

Empleados municipales se capacitaron en RCP y uso de los desfibriladores externos automáticos .