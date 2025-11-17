1996 – GABRIELA SABATINI.

La tenista Gabriela Sabatini, una de las más grandes de la historia del tenis argentino, anuncia en la ciudad de Nueva York su retiro al cabo de una carrera en la que ganó 39 títulos, entre ellos el Abierto de Estados Unidos.

1834 – PROVINCIA JUJUY. Una asamblea popular proclama a Jujuy como provincia separada de la de Salta y elige como gobernador jujeño al coronel José María Fascio, veterano de la Guerra de la Independencia contra la corona española. La autonomía jujeña se consolidó con la victoria de sus tropas ante las de Salta en la batalla de Castañares, en diciembre de 1834.

1922 – MARCEL PROUST. A los 51 años muere en París el escritor, ensayista y crítico francés Marcel Proust, autor de la novela En busca del tiempo perdido, una de las obras maestras del siglo XX y de gran influencia tanto en la literatura como en la filosofía y la teoría del arte.

1928 – RATÓN MICKEY. Se estrena en Estados Unidos el cortometraje Steamboat Willie, el primero en el que aparece el ratón Mickey Mouse creado por el dibujante Ub Iwerks a pedido de Walt Disney, quien le dio su voz al personaje emblema de los estudios Disney.

1932 – HÉCTOR R. GARCÍA. Nace en Buenos Aires el fotógrafo, periodista y empresario Héctor Ricardo García, fundador del diario Crónica y de Crónica TV, dos de los medios periodísticos más populares del país.

1943 – DANIEL RABINOVICH. Nace en Buenos Aires el escribano, actor y humorista Daniel Rabinovich, destacado miembro del famoso grupo de “instrumentos informales” Les Luthiers.

1951 – FÚTBOL TELEVISADO. En el estadio Gasómetro del barrio porteño de Boedo, el local San Lorenzo de Almagro iguala 1-1 con River Plate en el primer partido de fútbol transmitido por televisión en el país. Ernesto Veltrú fue el relator y Enzo Ardigó y Raúl Goró los comentaristas. José Maravilla marcó el gol del «Ciclón», mientras que Santiago Vernazza igualó de penal para los «millonarios».

1954 – CLAUDIO MARANGONI. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el exfutbolista Claudio Marangoni, uno de los mediocampistas centrales más habilidosos del fútbol argentino.Surgió en Chacarita Juniors y se destacó en Independiente, con el que fue campeón de la Copa Libertadores y la del Mundo en 1984. Con Boca Juniors ganó la Supercopa Sudamericana de 1989.

1993 – MTV UNPLUGGED. La banda estadounidense de grunge Nirvana graba su álbum acústico MTV Unplugged en vivo en los estudios de Sony Music en Nueva York. Fue uno de los discos más vendidos del grupo liderado por Kurt Cobain.

2009 – CALUMNIAS E INJURIAS. El Senado aprueba por unanimidad la ley que quita del Código Penal la pena de prisión para los delitos de calumnias e injurias. La ley fue impulsada a raíz de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reclamó que Argentina se adecuara a la convención americana en esa materia.

2017 – MALCOLM YOUNG. A la edad de 64 años muere en la ciudad australiana de Sydney el músico y compositor escocés Malcolm Young, fundador y letrista de la popular banda de heavy metal AC/DC.

RÉCORD GUINNESS. Se celebra el Día Mundial de los Récords Guinness, instituido en 2005 por la empresa cervecera irlandesa Guinness para incentivar nuevas marcas mundiales en todo tipo de actividades y que su libro permanezca entre los más vendidos en el mundo.

NUEVAREGION.COM + TELAM