Ha concluido el plazo de inscripción y aprobación de listas para conducir el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo.

La Junta electoral está integrada por Leonel Marín como Presidente, Carina Cuello y Hernán Feck como Secretarios. Son tres las agrupaciones que aseguran haber cumplido los pasos para participar en la elección que se convocó para el próximo 10 de Marzo de 2026.

Hasta el Viernes 16, la Junta Electoral recibió 3 listas para competir por los cargos directivos y de la Comisión Revisora de Cuentas. Por ahora se conoce que hay dos listas oficializadas (Naranja y Blanca) y se espera que el Lunes 19 se confirme la tercera (Marrón).

LAS LISTAS:

Lista Naranja Unidad:

Postula a Daniel “Piri” Fernández como Secretario General.

Trabaja en la empresa Vicentin S.A.I.C. La lista fue oficializada el 13 de enero tras verificar que cumple con todos los requisitos estatutarios y el cupo femenino. Fernández también es querido y reconocido en la ciudad donde reside, Capitán Bermúdez, por su buen desempeño como concejal.

Lista Blanca Unidad (oficialismo):

Lleva a Daniel Succi como candidato a la reelección por un segundo período al frente del SOEA.

Lista Marrón:

La encabeza Martín Morales como candidato a Secretario General, acompañado por su tío Hugo Alberto López, quien durante décadas fue Secretario Adjunto de Reguera, actual segundo de Succi y que seguiría en ese cargo si gana Morales. La oficialización se concretó el 7 de Enero.

La elección del 10 de marzo definirá la conducción de uno de los sindicatos más importantes del país por sus rubros estratégicos. Es grande la lucha por delante para defender los salarios y los derechos en este contexto político y económico contrario a los intereses los trabajadores.