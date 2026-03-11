La Lista Blanca Unidad retuvo la conducción gremial con un fuerte respaldo en estas elecciones gremiales.

En su primer mensaje, el secretario general del SOEA llamó a la unidad de todos los aceitertos en las patitarias y para enfrentar la reforma laboral.

El oficialismo ganó con 1625 votos, superando el 51% y venció sobre todo a la lista marrón (Morales 1117 votos) encabezada por miembros de la misma comisión actual pero que se dividieron poco tiempo después de ganar en la anterior elección. La tercer lista fue la Naranja (Fernández, 419 votos).

La conducción del SOEA queda así:

COMISIÓN DIRECTIVA:

Secretario General: Succi, Daniel Leonardo (Vicentin)

Secretario Adjunto: Torrens, Diego Germán (Bunge)

Secretario Administrativo: Madera, Juan José (T6 Ind)

Secretario de Organización: Abelaira, Mariano Jorge (Molinos)

Subsecretario de Organización: Ibire, Javier Norberto (Bunge)

Secretario Gremial: Chara, Mario Alberto (Cofco)

Subsecretario Gremial: Carrizo, Diego Maximiliano (Renova)

Secretario de Contabilidad y Finanzas: Miszczuk, Fabricio Damián (Cargill)

Subsecretario de Contabilidad y Finanzas: Lemos, Juan Wilfredo (Vicentin)

Secretario de Obras y Prevención Social: Botello, Adrián Edgardo (Renova)

Subsecretaria de Obras y Prevención Social: Flores, Patricia Ramona (Molinos)

Secretaria de Actas: Barboza, Valeria Isabel (T6 Ind)

Secretario de Prensa y Propaganda: Palavecino, Matías Iván (Patagonia)

Subsecretario de Prensa y Propaganda: Sosa, Pablo Andrés (LDC)

Secretario de Turismo y Deporte: Zapata, Leonardo Fabián (Molinos)

Secretario de Eventos Culturales: Folk, Jacobo Miguel (Cofco)

Secretario de Viviendas: Nelli, José Martín (Renova)

Secretario de Acción Social y Capacitación: Suculini, Américo Rubén (T6)

Secretario de Relaciones Internacionales: Martínez, Carlos Ramón (Bunge SJ)

Vocal Titular 1: Mandón, Luciano Baltazar (Cargill)

Vocal Titular 2: Giles, Melina Andrea (Molinos)

Vocal Titular 3: Bonfante, Emanuel Oscar (Vicentin)

Vocal Suplente 1: Mansilla, Ayelén Daiana (Renova)

Vocal Suplente 2: Sciasci, Luciano Ezequiel (Unitec)

Vocal Suplente 3: Cáceres, Lucas Fernando (Renova SL)

REVISORES DE CUENTAS

Revisor de Cuentas Titular 1: Ojeda, Carlos Marcelo (Renova)

Revisora de Cuentas Titular 2: Gil, Estefanía Selene (Cargill)

Revisor de Cuentas Titular 3: Pereyra, Joel Alexis (Vicentin)

Revisor de Cuentas Suplente 1: Bucalossi, Marco Gonzalo (T6)

Revisor de Cuentas Suplente 2: Falcón, Ángel Fabián (Cofco)