En el marco de la jornada provincial de protesta convocada por AMSAFE Provincial, CTERA y CTA, el próximo 12 de marzo, en el horario de 12:00 a 13:15 en distintos puntos de la delegación San Lorenzo, se desarrollarán distintas acciones gremiales como parte del proceso de organización y preparación hacia lo que será la Carpa Blanca docente, iniciativa que se impulsará en más de 100 localidades de la provincia de Santa Fe.

Desde AMSAFE San Lorenzo convocamos a las y los docentes a participar activamente de esta jornada mediante la realización de cartelazos en cada escuela, ruidazos y volanteadas en distintos puntos de la delegación, con el objetivo de visibilizar el reclamo docente y sumar a toda la comunidad en la defensa de la educación pública.

La historia de la docencia nos enseñó que cuando los derechos se atacan, la respuesta es más organización, más unidad y más lucha. Por eso seguimos fortaleciendo la participación colectiva y el compromiso con la escuela pública.

La escuela pública se defiende todos los días en las aulas y también en las calles, con organización y en unidad. Porque sin salarios dignos y sin respeto a las y los docentes no hay educación posible.

Desde AMSAFE San Lorenzo invitamos a toda la comunidad educativa a acompañar esta jornada y a seguir construyendo, juntos y juntas, este camino de lucha en defensa de la educación pública.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo