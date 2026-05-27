El Vivero Inclusivo recibió herramientas para fortalecer su producción



El espacio “Hojitas Verdes” sumó elementos que le permitirán optimizar el cultivo y la preparación de plantines. El proyecto fue presentado y elegido en el marco del Presupuesto Participativo.

El Vivero Inclusivo “Hojitas Verdes” recibió nuevas herramientas de trabajo en el marco de un proyecto ganador del Presupuesto Participativo. La entrega incluyó carretillas, tijeras, palas y una bordeadora, elementos que fortalecerán las tareas diarias que desarrollan los jóvenes que participan del programa.

De la actividad, desarrollada este miércoles, participaron el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral, área que administra el Presupuesto Participativo, y la secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, Laura Vera, bajo cuya órbita funciona el vivero.

Además, se encuentra en proceso de ejecución un segundo proyecto ganador del Presupuesto Participativo para el espacio: un sistema de riego por aspersión que permitirá cultivar nuevas especies y potenciar la producción.

En el Vivero Inclusivo jóvenes con discapacidad confeccionan una gran variedad de plantines con especies de estación, en clases a cargo de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo.

Las jornadas se desarrollan tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 h, períodos en los que además se ponen a la venta los plantines.

“Hojitas Verdes” funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social y ofrece formación laboral a jóvenes mayores de 16 años con discapacidad.

Parte de su producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, como contribución al embellecimiento urbano. Además periódicamente realizan ferias en las que ofrecen sus trabajos a toda la comunidad.