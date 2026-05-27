La impactante animación con la que China respondió ataques y tergiversaciones sobre su presencia en el continente americano

Agencia Xinhua. Mayo 2026

Como un puente que trasciende océanos y montañas, se están desarrollando cinco programas de desarrollo mutuo.

Estos programas son impulsados por China junto a numerosos países de América Latina y del Caribe (#ALC).

Los objetivos van mucho más allá del comercio tradicional, y se enfocan en solidaridad, desarrollo, civilización, paz y conectividad, consolidando este tipo de relación que beneficia mutuamente a pueblos que han entrelazado sus destinos.