En el año del tricentenario de Rosario, la propuesta argentina será uno de los grandes atractivos del Encuentro que ofrecerá sabores, música en vivo y danzas típicas.

En el marco de la 41° Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, y en coincidencia con el Tricentenario de Rosario, el stand argentino ocupará un lugar central con una gran programación de bandas en vivo de música folclórica, de cumbia, pop y rock.

La experiencia, para disfrutar entre amigos y familia, incluye gastronomía nacional, danzas típicas y expresiones artísticas de todas las regiones. Además, la posibilidad de llevarse una postal animada con los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El Parque Nacional a la Bandera volverá a ser escenario, del 7 al 16 de noviembre, de la fiesta cultural más grande del país, en la que más de 50 colectividades de todo el mundo compartirán su gastronomía y sus expresiones culturales, y que podrá visitarse todos los días desde las 19 h.

Al sumarse a los festejos de los 300 años de Rosario, el stand argentino ya tiene todo preparado para esta edición: una propuesta que recorre las distintas regiones del país a través de sus sabores, músicas y danzas tradicionales.

Desde los platos más representativos hasta las manifestaciones artísticas que reflejan nuestras raíces, será una oportunidad para celebrar la identidad argentina en el marco de esta gran fiesta multicultural. También habrá un dispositivo para llevarse postales animadas con los lugares más emblemáticos de Rosario.

Cronograma de actividades del stand argentino

Viernes 7: La Chamba Folk – Indios de Ahora – Agustina Cerri – Ballet Arreando Sueños – Ballet Nockayku – Ballet Somos Danza – DJ Cintia Klucz

Sábado 8: Leo Belmonte – Facu Martínez – No Me Olvides – Un Toque Diferente – DJ Orco Mix

Domingo 9: Legendarios Barbacena – Grupo Inocentes – DJ Chu Vilchez – Academia de Cumbia Cruzada

Lunes 10: Melipal – Carlos Pino – Dipi Carabajal – Clara Bertolini – Ballet Sembrando Tradición – Ballet Rincones de mi Patria – Ballet Achalay Mi Tierra – DJ China Ve

Martes 11: La Vanidosa – Inocentes – Sin Razón – Neo DJ Set

Miércoles 12: Los Aguará – Lucio Taragno – Patricia Duré – DJ Agus Moreno

Jueves 13: Mamita Peyote – Manu Ansaldi – Sofi Gaggioli – DJ Lucas Roma

Viernes 14: Los Vándalos – Oasis – Circo Beat – Fernando Montalbano – DJ Carrión

Sábado 15: Upalleros – Valentina Da Silva – Valentín Ávila – Retumba Música & Danza – Ballet Renacer Criollo – Ballet Luz Aymara – DJ Ine Maguna

Domingo 16: Homenaje a Horacio Guaraní – Juliana Zalazar – Vivo Acá – Ballet Herencia Criolla – Agrupación Recorriendo el Litoral – Agrupación Irupé – DJ Zulema

Organizada por la Municipalidad de Rosario, junto al Ente Turístico Rosario y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, la Fiesta Nacional de las Colectividades, que este año celebra su 41ª edición, será especialmente significativa, ya que se suma a los festejos por los 300 años de Rosario. La historia de la ciudad está profundamente ligada a la de las comunidades migrantes que contribuyeron a su crecimiento y diversidad cultural. En ese sentido, Colectividades se reafirma como el símbolo más vivo de esa identidad compartida.