1922 TUTANKAMON

El arqueólogo y egiptólogo británico descubre la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, frente a la ciudad egipcia de Luxor, uno de los más grandes hallazgos de la historia de la egiptología. La tumba de quien fuera el último monarca de la dinastía XVIII, que gobernó Egipto entre 1550 y 1325 antes de Cristo, estaba prácticamente intacta.

1913 HUERGO: Muere a los 76 años, el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primer egresado de la Facultad de Ingeniería en la Argentina y cofundador de la Sociedad Científica Argentina, de la que fue su primer presidente.

1963 ELIZONDO: Nace el árbitro Horacio Elizondo, el primer argentino en dirigir el partido final de un Campeonato Mundial de fútbol. Fue en el Mundial de Alemania 2006, que Italia ganó a Francia y en el que expulsó al astro francés Zinedine Zidane por darle un cabezazo al italiano Marco Materazzi.

1964 ESTRADA: Muere el poeta, escritor y ensayista Ezequiel Martínez Estrada, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Escritores. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1932 y en 1937.

1967 RACING CAMPEON: En el estadio Centenario de Montevideo, el Racing Club dirigido por Juan José Pizzutti se convierte en el primer club argentino en alzar la Copa Intercontinental al vencer por 1-0 al Celtic escocés con gol de Juan Carlos «el Chango» Cárdenas.

1969 McCONAUGHEY: Nace el actor estadounidense Matthew McConaughey, ganador de un premio Óscar y de un Globo de Oro en 2014. Filmó más de 45 películas.

1979 IRAN TOMA DE LA EMBAJADA: Alrededor de 500 estudiantes iraníes seguidores de la revolución islamista promovida por el ayatolá Ruhollah Jomeini asaltan la embajada de Estados Unidos en Teherán, donde toman como rehenes a 52 estadounidenses a quienes mantienen cautivos hasta el 20 de enero de 1981, cuando fueron liberados.

1995 ISAAC RABIN: El primer ministro de Israel Isaac Rabin es asesinado a balazos por el disidente israelí Yigal Amir al concluir una marcha en la Plaza de los Reyes de Tel Aviv en apoyo a los Acuerdos de Oslo firmados con la Organización para la Liberación de Palestina. En 1994 había recibido el Premio Nobel de la Paz​ y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

DIA DE LA UNESCO: Se celebra el Día Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en conmemoración de la fecha de su constitución en 1946 para mejorar los sistemas educativos.

