COMUNICADO DE AMSAFE:

Desde AMSAFE manifestamos nuestro absoluto rechazo a la decisión de volver a descontar el Impuesto a las Ganancias a las y los trabajadores de la educación de Santa Fe.

En 2024, una medida cautelar presentada por CTERA había logrado que la Justicia ordenara al Gobierno provincial abstenerse de aplicar este impuesto sobre los salarios docentes. Aquella resolución —resultado de la lucha colectiva de AMSAFE y CTERA— significó un importante reconocimiento del principio fundamental de que el salario no es ganancia.

Durante más de un año, las y los docentes santafesinos no sufrieron descuentos por este concepto, recuperando parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación. Sin embargo, tras la revocación de la cautelar por parte de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, el Gobierno anunció que retomará la aplicación del impuesto.

De acuerdo con la información oficial, las retenciones se harán efectivas sobre los haberes de noviembre de 2025 (a percibir en diciembre), con un tope del 35% sobre las remuneraciones brutas mensuales, alcanzando a quienes superen los mínimos establecidos por ley.

Esta decisión implica un nuevo golpe al bolsillo docente en un contexto de salarios deteriorados y creciente inflación. Además, desconoce derechos conquistados colectivamente y vuelve a gravar el trabajo, afectando a miles de educadores y educadoras en toda la provincia.

Desde AMSAFE reiteramos con firmeza:

EL SALARIO NO ES GANANCIA!

Exigimos la eliminación definitiva del impuesto a las y los trabajadores.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender