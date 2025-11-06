1867 – MARIE CURIE.

Nace en Varsovia la científica polaca nacionalizada francesa Marie Curie (Maria Salomea Skłodowska-Curie), pionera en el campo de la radiactividad y la primera persona en recibir premios Nobel en distintas especialidades, la de Física y de Química.

1879 – LEÓN TROTSKI. Nace en la localidad ucraniana de Yakovka el político y revolucionario marxista ruso León Trotski (Lev Davidovich), uno de los organizadores de la Revolución Rusa de 1917. En sus proclamas y ensayos se funda el trotskismo, una de las corrientes del marxismo.

1913 – ALBERT CAMUS. Nace en la localidad argelina de Mondovi el escritor, dramaturgo, filósofo y ensayista francés Albert Camus, Premio Nobel de Literatura 1957, uno de los referentes más importantes del existencialismo.

1967 – DAVID GUETTA. Nace en París el disc-jockey y productor discográfico francés David Guetta (Pierre David Guetta), quien lleva grabados siete 7 álbumes de estudio. Vendió más de 45 millones de discos.

1970 – CARLOS MONZÓN. El boxeador argentino Carlos Monzón vence por nocaut al italiano Nino Benvenutti en Roma y se consagra campeón mundial de boxeo en la categoría mediano, título que retuvo hasta 1977, cuando se retiró.

1973 – MARTIN PALERMO. Nace en la ciudad de La Plata el ex futbolista y director técnico Martín Palermo, ídolo de Estudiantes de La Plata y de Boca Juniors, donde se convirtió en el máximo goleador xeneize con 236 tantos.

1974 – FLORENCIA PEÑA. Nace en Buenos Aires la actriz y comediante Florencia Peña (María Florencia Peña Finoli), quien ganó popularidad por su papel de Moni Argento en la telecomedia Casados con hijos. Lleva ganados 14 premios, entre ellos tres Martín Fierro.

1980 – STEVE MCQUEEN. A la edad de 50 años muere en la mexicana Ciudad Juárez el actor estadounidense Steve McQueen, famoso por su labor en las películas Los siete magníficos (1960), La Gran Evasión (1963), El Yang-Tsé en llamas (1966), Bullitt (1968) y Papillon (1973).

1981 – PAZ, PAN Y TRABAJO. Bajo esta consigna “paz, pan y trabajo” la CGT – Brasil, encabezada por el líder del sindicato de cerveceros Saúl Ubaldini, realiza la primera movilización popular contra la dictadura militar instalada en el país en marzo de 1976.

DIA DEL PERIODISTA DEPORTIVO. Se celebra el Día Nacional del Periodista Deportivo en memoria del Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Buenos Aires en 1938.

DIA DEL CANILLITA. Se celebra el Día Nacional del Canillita en memoria de la fecha del fallecimiento del periodista y dramaturgo uruguayo Florencio Sanchez, autor de la obra “Canillita”, sobre la vida de un niño abandonado por sus padres que se gana la vida como repartidor de diarios.

NUEVAREGION.COM + TELAM