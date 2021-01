El plan de Alberto para terminar las 55 mil viviendas paradas durante la mala gestión de Macri

El gobierno nacional avanza en un plan para desarrollar 264.000 soluciones habitacionales en tres años, según afirmó en una entrevista con Télam el secretario de Hábitat del ministerio de Desarrollo Territorial, Santiago Maggiotti.

El Gobierno nacional avanza en un plan para desarrollar 264.000 soluciones habitacionales en tres años, lo que incluye 55 mil viviendas que quedaron sin terminar durante la gestión de Mauricio Macri, según afirmó en una entrevista el secretario de Hábitat del ministerio de Desarrollo Territorial, Santiago Maggiotti.

Esta semana, el ministro del área, Jorge Ferraresi, se reunió con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para avanzar en un proyecto de ley que prevé la terminación y entrega de 55 mil viviendas que fueron demoradas y abandonadas durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

– Télam: ¿Cuál es el plan que el ministerio le presentó días pasados al titular de la Cámara de Diputados?

– Maggiotti: Son 55.000 viviendas que quedaron paradas de la gestión anterior, y lo que presentamos es una ley que nos permitirá firmar con cada municipio la finalización de estas obras. Son obras de distintos planes, que a partir de 2015 tuvieron un freno importante porque no se giraron los fondos.

– T: ¿Cómo se terminarán las obras?

– M: El ministerio tiene identificados los convenios y lo que haremos con la ley es poner en marcha cada una, que tienen un grado de deterioro. Vamos a tomar el avance físico que tiene cada vivienda y en los casos que haga falta se firmará un nuevo convenio para terminarlas. Son fondos que tiene el ministerio en su partida presupuestaria y se pagarán mediante un fideicomiso. Haremos el convenio con las unidades ejecutoras, que pueden ser municipios o provincias, y cuando certifiquen el avance de la obra se girará el dinero a las empresas constructoras.

– T: ¿Cómo se define a quién se otorgan las viviendas?

– M: En estas 55.000 obras cada ente ejecutor, cada municipio, lo define. Desde Nación fijamos pautas y requisitos de cómo tienen que ser las viviendas. Algunas viviendas están al 40 o 50% por ciento del avance de obra, y por eso hicimos la presentación para ver si el tema se puede tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso, y así poder comenzar rápidamente.

– T: ¿Cuál es la orientación general del plan de viviendas que están encarando?

– M: La primera cuestión es que para el presidente Alberto Fernández la vivienda es un derecho y una prioridad. Tenemos, por un lado, el programa Reconstruir, que son estas 55.000 viviendas y el programa Casa Propia, para generar 120.000 viviendas nuevas. En total, el plan es hacer 264.000 soluciones habitacionales en tres años, que incluye todo, tanto las viviendas que se terminarán, como nuevas, como reformas o remodelaciones.

– T: ¿Qué es lo que tienen como prioridad en estos planes?

– M: Por un lado, se garantizará previsibilidad a las empresas que se presentan de que no tendremos retraso en el pago. Otro concepto es que no existe más la vivienda social, todas tendrán que tener las mismas características mínimas. Por ejemplo, pasillos de un metro de ancho y habitaciones de 3 por 3,50 metros. Y también un espacio para que la persona pueda hacer una ampliación a futuro. La medida mínima es de 48 metros cuadrados para la vivienda de una habitación y 64 metros cuadrados para las de dos habitaciones.

– T: ¿Qué requisitos tiene que cumplir quien recibe la vivienda?

– M: Otro concepto importante es que todas las viviendas se van a pagar. La persona que accede a la vivienda tiene un descuento directo en sus ingresos. Los beneficiarios los elige el ente ejecutor, provincias o municipios, y esa persona tendrá un débito directo en sus ingresos, que irán a un Fondo Nacional Solidario de Viviendas, y esos recursos se invertirán en más viviendas. No es un crédito, es un aporte solidario, no es financiero, no se cobra un interés, El máximo plazo de cuotas son 360 cuotas, y siempre tiene que ver con el nivel de ingreso.

– T: ¿Cómo hay que anotarse para estas nuevas viviendas?

– M: Cada municipio tiene su sistema para la inscripción. Lo que nosotros pedimos son estas características mínimas de cada vivienda y que estén representados los diferentes sectores de la sociedad.

– T: ¿En qué otros planes se trabajar para paliar el déficit habitacional?

– M: Está el plan Reconstruir, que apunta a terminar estas 55.000 viviendas sin terminar de la gestión anterior. El plan Casa Propia, que son las 120.000 viviendas nuevas y luego el ministerio también ejecuta planes de financiamiento internacional para el mejoramiento barrial. También sigue el plan Procrear, y ahora viene el Procrear 2, donde se hacen los sorteos de viviendas. Una cuestión importante es que el ministerio fija pautas mínimas para cada vivienda y luego los materiales a usar los define el ente ejecutor, porque el acceso a determinados materiales y formas de construir varía según los distintos lugares del país.