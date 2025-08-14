Los investigadores también encuentran que el impacto del agua embotellada en los ecosistemas es 1.400 veces mayor que el del agua de la canilla.



No todos conocemos el problema ambiental que supone el consumo de agua embotellada. Tendemos a pensar que el agua de las botellas es mucho mejor que la que podamos obtener del grifo, pero esto no es verdad, en muchos casos es simplemente agua filtrada y ni siquiera mineral o mineralizada.

Además, en muchas ciudades la calidad del agua del grifo es muy alta, por todos estos motivos debemos tomar conciencia de que el consumo de agua embotellada genera toneladas de residuos de envases y consume millones de recursos, en el caso de las botellas de plástico, petróleo.

El impacto del agua embotellada en los recursos naturales es 3.500 veces mayor que el del agua del grifo, han descubierto los científicos.

La investigación es la primera de este tipo y examinó el impacto del agua embotellada en Barcelona, ??donde se está volviendo cada vez más popular a pesar de las mejoras en la calidad del agua del grifo o la canilla en los últimos años.

Una investigación dirigida por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) encontró que si toda la población de la ciudad bebiera agua embotellada, esto resultaría en un costo de extracción de recursos 3500 veces más alto que si todos bebieran agua del grifo, a $ 83,9 millones (£ 60,3 millones) al año.

Los autores concluyeron que la reducción de los impactos ambientales compensó con creces el pequeño riesgo de cáncer de vejiga asociado con beber agua del grifo. El proceso de tratamiento del agua potable genera niveles bajos de trihalometanos (THM), que se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de vejiga. Los niveles de THM en el agua potable están regulados en la UE.

La autora principal del estudio, la investigadora de ISGlobal Cristina Villanueva, dijo: “Las razones de salud no justifican el uso generalizado de agua embotellada. Sí, estrictamente hablando, beber agua del grifo es peor para la salud local, pero cuando pesa ambos, lo que gana al beber la que se vende en botellas es mínimo. Es bastante obvio que los impactos ambientales del agua embotellada son mayores en comparación con el agua del grifo “.

El impacto ambiental

En los EE. UU., Se necesitan 17 millones de barriles de petróleo para producir el plástico y satisfacer la demanda anual de agua embotellada. Además, el agua embotellada en el Reino Unido es al menos 500 veces más cara que el agua del grifo.

Villanueva agregó: “Creo que este estudio puede ayudar a reducir el consumo de agua embotellada, pero necesitamos políticas más activas para cambiar eso.

“Por ejemplo, en Barcelona, ??podríamos tener más campañas de educación para concienciar al público de que los beneficios para la salud de beber agua embotellada son menores en comparación con los impactos ambientales. Necesitamos mejorar el acceso al agua pública, a las fuentes públicas, a los edificios públicos donde puede traer su propia botella y no necesita comprar una. Necesitamos facilitar el acceso al agua pública en la vía pública.

“La gente confía en el agua embotellada porque los anunciantes han hecho un buen trabajo al convencer a la gente de que es una buena opción, por lo que necesitamos el esfuerzo del otro lado”.

Vía: https://www.ecoportal.net/