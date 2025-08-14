1914 – CANAL DE PANAMÁ. Se inaugura el tráfico por el Canal de Panamá, que abre una ruta directa entre el océano Atlántico y el Pacífico. El canal comenzó a funcionar bajo jurisdicción de Estados Unidos.

1904 – ARGENTINOS JUNIORS. Se funda en el barrio La Paternal de Buenos Aires la Asociación Atlética Argentinos Juniors, «semillero del mundo» del que surgieron Diego Maradona, Claudio Borghi, Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso y Juan Pablo Sorín, entre otros grandes futbolistas.

1925 – OSCAR PETERSON. Nace en Montreal el músico y pianista de jazz canadiense Oscar Peterson, autor de destacados discos del género como “Exclusively for my friends” y “My favorite instruments”.

1947 – INDEPENDENCIA INDIA. Se crea la Unión de India -actual República de India- soberana e independiente del Reino Unido como resultado de la lucha pacífica del Mahatma Gandhi al cabo de más de 300 años de ocupación y dominio británico. También se creó el Dominio de Pakistán, que luego dio lugar a Pakistán y Bangladesh.

1963 – GONZÁLEZ IÑÁRRITU. Nace en Ciudad de México el cineasta Alejandro González Iñárritu, autor de films icónicos del nuevo cine latinoamericano como “Amores perros”, “Babel” y “Biutiful”. Ganó cuatro premios Óscar, dos de ellos por su filme “El renacido”.

1965 – MARIANA ARIAS. Nace en Buenos Aires la actriz, modelo y periodista Mariana Arias, quien se destacó en los exitosos ciclos televisivos “Son Amores” y “Tiempo Final”.

1969 – FESTIVAL WOODSTOCK. Comienza el legendario Festival de Música y Arte de Woodstock en una granja de 240 hectáreas en la localidad de Bethel (Nueva York, EEUU), donde durante tres días se reunieron cerca de 500.000 personas en medio del movimiento Hippie y pacifista frente a la Guerra de Vietnam.

1972 – BEN AFFLECK. Nace en la ciudad de Berkeley (California, EEUU) el actor y director de cine Ben Affleck (Benjamin Geza Affleck-Boldt), ganador de 48 premios, entre ellos dos Óscar y tres Globo de Oro. Lleva filmadas más de 50 películas.

1981 – SAN LORENZO. Dirigido por Juan Carlos “Toto” Lorenzo, San Lorenzo de Almagro se convierte en el primero de los llamados «grandes del fútbol» argentino en descender a la Primera B, al perder por 1-0 ante Argentinos Juniors en cancha de Ferro Carril Oeste con gol de penal anotado por Carlos Salinas.

1988 – STENT CORONARIO. El médico argentino Julio Palmaz, especialista en radiografía vascular, patenta el Stent expandible, la malla extensible que inventó y se utiliza para destapar y mantener abiertas las arterias coronarias del corazón obstruidas.

1993 – NATHAN PINZÓN. A los 76 años de edad muere en Buenos Aires el actor, crítico y libretista de cine y televisión Nathán Pinzón (Natalio Garfinkel), quien filmó más de 60 películas.

