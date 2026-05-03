El papa León XIV volvió a poner el foco en la situación global de la prensa al denunciar este domingo la “frecuente violación” de la libertad de expresión y de información. Lo hizo durante el rezo del Regina Caeli desde el Palacio Apostólico, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“Este derecho es a menudo violado, a veces de manera flagrante y otras de forma oculta”, afirmó el pontífice, en una intervención breve pero contundente. La fecha, impulsada por la UNESCO, busca visibilizar la importancia del periodismo libre como pilar de las democracias.

En ese contexto, el Papa también recordó a “los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia”, en alusión a los profesionales que han sido perseguidos, heridos o asesinados en zonas de conflicto. Su mensaje se suma a una creciente preocupación internacional por la seguridad de quienes ejercen la profesión.

Según datos recientes de la Organización de las Naciones Unidas, el mundo atraviesa uno de los períodos más críticos para la libertad de prensa en más de una década. Informes globales advierten sobre un retroceso sostenido desde 2012, con restricciones legales, censura indirecta y ataques físicos en distintos países.

El mensaje de León XIV se produce a pocos días de cumplirse el primer aniversario de su elección como líder de la Iglesia Católica. En este tiempo, el pontífice ha insistido en la necesidad de fortalecer el diálogo, la transparencia y el acceso a la información como herramientas para la paz.

Finalmente, durante su alocución, también recordó que mayo está dedicado a la Virgen María e invitó a los fieles a rezar por la “comunión en la Iglesia” y la “paz en el mundo”. Un cierre espiritual para un mensaje atravesado por la preocupación por uno de los derechos clave de las sociedades contemporáneas. ​ ROSARIOPLUS