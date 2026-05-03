El primer domingo de mayo se vive con el sello clásico del otoño: una mañana fresca que lentamente da paso a una tarde agradable y luminosa, con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Es uno de esos días en los que el clima acompaña tanto para actividades recreativas como para planes tranquilos en la ciudad.

El cielo se presenta mayormente despejado durante toda la jornada, con buena presencia de sol y sin probabilidades de lluvia, lo que consolida un escenario estable y tranquilo. La visibilidad es óptima y el aire seco refuerza esa sensación de claridad típica de esta época del año.

En cuanto a la temperatura, el día arranca con valores bajos, propios de la estación, y asciende hasta una máxima cercana a los 22 °C, generando un ambiente templado hacia la tarde y nuevamente fresco por la noche. La amplitud térmica obliga a salir abrigado temprano, pero permite relajarse con ropa más liviana con el correr de las horas.

Para los próximos días, el tiempo se mantendría en una línea similar, con jornadas mayormente estables, temperaturas otoñales y sin grandes sobresaltos, al menos en el arranque de la semana. No se descartan algunas variaciones hacia mitad de semana, aunque por ahora el pronóstico anticipa continuidad de condiciones agradables. ​ ROSARIOPLUS