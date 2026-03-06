Seguro que alguna vez escuchaste que si te arrancas una cana, te pueden salir más. Aunque suene como el típico consejo de abuela o mamá, lo cierto es que este mito no tiene fundamento.

Así que, hoy vamos a aclarar de una vez por todas por qué no hay que preocuparse por las canas, ni mucho menos por arrancarlas.

¿De dónde viene el mito?

El mito de que arrancarse una cana hace que salgan más es tan viejo como las propias canas. La idea detrás de esto probablemente viene de un par de observaciones: cuando arrancás una cana, el folículo piloso que la produce sigue trabajando y, en algunos casos, el cabello que crece después también puede ser canoso. Esto da la impresión de que arrancar una cana provoca que más canas crezcan, pero en realidad es solo una coincidencia.

Otro motivo de este mito podría ser que, al arrancar un cabello, se estimula el folículo, lo que genera la idea de que el proceso acelera la aparición de más canas. Pero, la verdad es que lo que afecta el color de nuestro cabello es el envejecimiento y nuestra genética, no el hecho de arrancarse una cana.

¿Por qué es mentira?

Para entenderlo, basta con saber que las canas aparecen por la genética y el paso del tiempo. A medida que envejecemos, los folículos pilosos producen menos melanina, que es el pigmento que da color al cabello. Esto es algo que no se puede cambiar con arrancarse un cabello o con cualquier truco. Si las canas van a llegar, van a llegar, sin importar si te arrancás una o mil.

¿Qué pasa si me arranco muchas canas?

Si no podés resistir la tentación de arrancarte las canas cada vez que las ves, no te preocupes, no van a salir más de forma mágica. Pero, ojo, arrancarse el cabello repetidamente puede dañar los folículos pilosos, y en algunas ocasiones, incluso puede provocar que el cabello deje de crecer por completo en esa zona.

Arrancarse el pelo de forma compulsiva puede llegar a ser un problema serio llamado tricotilomanía, donde la persona siente la necesidad de arrancarse el cabello sin poder evitarlo.

¿Qué hacer con las canas?

Si las canas te molestan, siempre podés optar por un tinte o un tratamiento para cubrirlas. Pero si preferís dejarlas al natural, también está genial. Cada cana es una señal de experiencia y estilo. ¡Y algunas hasta quedan súper bien!

