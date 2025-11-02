El entorno urbano puede potenciar las lluvias producidas por ciclones tropicales



Nuevos estudios sugieren que las áreas urbanas costeras sólo representan una proporción relativamente pequeña de la superficie subyacente cubierta por CT, su efecto de fricción único podría fortalecer significativamente la lluvia que producen.

En un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Nanjing, China, se descubrió que las fuertes lluvias inducidas por los CT que tocan tierra pueden verse fortalecidas por el entorno urbano. El estudio se basó en simulaciones de conjunto de alta resolución del tifón Rumbia, que arrasó la aglomeración urbana del delta del río Yangtze en China en 2018. Un análisis de datos adicional cuantificó las contribuciones de los impulsores dinámicos y termodinámicos urbanos, revelando un papel dominante que desempeña la fricción urbana en aumentar la precipitación CT.

Los resultados mostraron que la precipitación del núcleo interno de Rumbia se intensificó en aproximadamente un 10% bajo el impacto del área urbana cercana a donde tocó tierra el CT. Más específicamente, se encontró que el movimiento ascendente inducido por la fricción juega un papel decisivo en el aumento de la lluvia al desacelerar el viento tangencial y fortalecer el viento radial dentro de la capa límite, mejorando así el movimiento ascendente.

Los resultados demostraron que la fricción de la superficie urbana y los mecanismos físicos relacionados hacen la contribución más significativa a la mejora de la lluvia producida por los CT que tocan tierra.

«Nuestro estudio indica que, aunque las áreas urbanas costeras sólo representan una proporción relativamente pequeña de la superficie subyacente cubierta por CT, su efecto de fricción único podría fortalecer significativamente la lluvia que producen», dice el profesor Haishan Chen, autor correspondiente del estudio. estudio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Nanjing, Nanjing, China.

«Además, puede explicar por qué las ciudades en las costas del Pacífico Norte y del Atlántico Norte son extremadamente vulnerables a los peligros naturales inducidos por los CT que tocan tierra. Los resultados también implican que es muy probable que la urbanización en curso en las áreas costeras exacerbe los riesgos de desastres naturales relacionados con los CT»

Con información de: https://www.tiempo.com/

Fuente: NuestroClima.com