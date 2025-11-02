1995 EXPLOSION FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO

Mueren siete personas y otras 300 son heridas a causa del estallido de arsenales de la Fábrica Militar de Armamentos de la ciudad cordobesa de Río Tercero, provocado por tres detonaciones intencionales de explosivos colocados en la empresa de la estatal Fabricaciones Militares. La explosión causó grandes destrozos en la ciudad.

1882: Muere a los 93 años el pintor, arquitecto y escultor Alejandro Gabriel Bustillo, autor de grandes obras edilicias como la sede central del Banco Nación, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Hotel Llao Llao de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

1903: Un grupo de exalumnos del Colegio e Internado Mercantil Anglo-Argentino de la ciudad santafesina de Rosario, más conocido como Colegio Newell, funda el Club Atlético Newell’s Old Boys.

1934: Se crea en Buenos Aires la Asociación del Football Argentino, actualmente conocida como Asociación del Fútbol Argentino, al concretarse la fusión de la Liga Argentina de Football con la Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales.

1957: Nace el actor, director de cine y guionista sueco Dolph Lundgren, quien alcanzó gran popularidad fuera de su país al interpretar al boxeador ruso Iván Drago en el film Rocky IV, de 1985.

1979: Nace el exfutbolista y director técnico Pablo Aimar, apodado «el payaso», quien brilló en River Plate y el Valencia y el Zaragoza españoles, entre otros equipos. Fue campeón en el Mundial de Malasia 1997 con la selección argentina sub 20, con la que además ganó los Sudamericanos de 1997 y 1999. Dirige la selección argentina sub 17 y es miembro del cuerpo técnico de Leonel Scaloni, entrenador de la selección mayor.

1996: En La Bombonera se enfrentan por primera y única vez los entrenadores César Menotti y Carlos Bilardo, ejes de una larga polémica sobre las estrategias de juego contrapuestas de los dos extécnicos campeones mundiales con la selección argentina. El Boca Juniors de Bilardo perdió 1-0 ante el Independiente comandado por “el flaco» Menotti con gol de Francisco Guerrero.

2015: A los 48 años muere el cantante, compositor y baterista José Luis Properzi, apodado “Person”, cofundador y líder de la banda de rock nacional «Los Súper Ratones».

Se celebra el Día Nacional del Artista Plástico en conmemoración de la fecha de 1870 en la que falleció el pintor y arquitecto Prilidiano Pueyrredón, uno de los precursores del arte en la Argentina.

NUEVAREGION.COM + TELAM