Solo cuando realmente entendamos lo que significa ser humano resolveremos nuestros conflictos y transformaremos nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con nuestro llamado entorno “natural”.

Ser humano es tener el derecho a cometer errores y el derecho a aprender de ellos. Es el derecho a reconciliarse, a empezar de nuevo, a crecer más allá de lo que una vez imaginamos posible.

Así es que pregúntate: ¿Qué prefieres: ser rico o ser humano?

Algunos creen que los seres humanos son criaturas racionales. Sin embargo, la razón por sí sola no puede explicar lo más distintivo y poderoso sobre ser humano: la intencionalidad, la conciencia y nuestra capacidad de dar significado.

Las grandes empresas quieren que creamos que la inteligencia artificial nos superará. Pero esta creencia depende de reducir al ser humano a lo que se puede medir, predecir u optimizar. Lo que nos define no es la velocidad o el cálculo, sino la complejidad vivida de nuestra experiencia interna, algo que ningún sistema de algoritmos puede capturar completamente.

Aprendemos matemáticas, idiomas, ciencia y religión. Pero, exactamente, ¿se nos enseñó cómo ser humanos, o incluso lo que significa ser humanos?

En el siglo pasado, la esperanza de vida se duplicó. Mirando hacia los próximos cincuenta años, la pregunta cambia respecto de cuánto tiempo vivimos a cómo vivimos. Ser humano significará mucho más que ser un trabajador o un consumidor, significará ser un creador de significado.

¿Qué ha movido la intención humana a lo largo de milenios? ¿Qué sabemos realmente sobre la energía humana que nos ha llevado a este momento de la historia? Muy poco, y sin embargo, nada en la sociedad funciona sin ella. Cada idea, cada creación, cada acto de compasión, cada momento de amor y transformación surge de la energía humana: mental, emocional y motora. Todavía estamos en el comienzo de la comprensión de este viaje.

Para ilustrar, aquí hay un pasaje de La Mirada Interna de Silo:

“Hay una manera de dirigir y concentrar la Fuerza que circula por el cuerpo.

En el cuerpo hay puntos de control de los que dependen lo que conocemos como movimiento, emoción e idea. Cuando la energía actúa en estos puntos, da lugar a manifestaciones motoras, emocionales e intelectuales.

Dependiendo de si la energía actúa más interna o superficialmente en el cuerpo, surgen los estados de sueño profundo, semi-sueño o vigilia. Seguramente las aureolas que rodean los cuerpos o cabezas de los santos en las pinturas religiosas aluden a este fenómeno de energía que, en ocasiones, se manifiesta más externamente”.

Todo el mundo quiere resolver la crisis sin tocar lo que impulsa nuestro universo humano. Pero el tema de la energía humana es la clave, tal vez la única clave, para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Entenderlo lo cambiará todo.

No estamos ante una crisis económica o geopolítica. Estamos ante una crisis humana universal. El molde se está rompiendo por todas partes. Los modelos y estructuras antiguos están colapsando, y los nuevos aún no han tomado forma. En esta transición, surgen contradicciones, retorno de tensiones no resueltas y el absurdo de muchos sistemas, incluida la distribución económica, se vuelve imposible de ignorar.

Y, sin embargo, tenemos más en común hoy que en cualquier otro momento de la historia.

Si este momento se siente absurdo, es porque su capacidad de razonamiento y comprensión ya supera las estructuras y “realidades” del presente.

No vamos hacia atrás. Estamos avanzando a la velocidad de la luz, entrando en nuestra etapa universal, construyendo la primera civilización verdaderamente humana. Si crees que los últimos cien años fueron extraordinarios, abróchate el cinturón, los próximos cien superarán cualquier cosa que podamos imaginar.

Varias fuerzas están trabajando a nuestro favor:

Las estructuras económicas y políticas existentes ya no son sostenibles, por lo que la humanidad debe transformarlas. En muchos lugares, los responsables carecen de la visión y la claridad necesarias para estas transformaciones, lo que requiere que otros intervengan. La interconexión humana es ahora permanente y global. Los movimientos sociales crecen cada día, mientras que los gobiernos pueden colapsar en 72 horas. Asia y África se están reconectando con sus identidades y moviéndose más allá de su pasado colonial, mientras que Occidente está perdiendo la confianza. Las estructuras emergentes son protocolos colaborativos, descentralizados e internacionales, los protocolos tecnológicos, la investigación científica y la logística se están convirtiendo en comunes universales.

Y considera esto: ¿cuál fue el papel de las mujeres hace 100 años en comparación con hoy? Solo su transformación señala la profundidad del momento histórico en que vivimos.

Que los belicistas y comerciantes del miedo continúen su viejo juego: están acelerando su propio declive. Están cavando sus propias tumbas y preparando las condiciones para que surja una nueva civilización.

Recordemos lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial: la creación de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una explosión de innovación tecnológica. El radar, los motores a reacción, las primeras computadoras y la penicilina, todos los avances cuyas raíces precedieron a la guerra, fueron impulsados hacia adelante por presión de la historia.

La crisis se convierte en catalizador.

Hoy, una vez más, una nueva civilización humana está esperando nacer.

El derecho a ser humano no se da, se crea. Tal vez este es el siglo en el que la humanidad finalmente aprende a ser humana.

David Andersson

David Andersson

Fuente: PRESSENZA.COM