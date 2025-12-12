Cada 13 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1939 – LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ. Se estrena en Estados Unidos la película Lo que el viento se llevó, basada en la novela homónima de Margaret Mirchell de 1936. El filme ganó diez de las trece nominaciones a los premios Óscar de la Academia de Hollywood. Fue dirigido por Victor Fleming y protagonizado por Clarke Gable y Vivian Leigh.

1967 – JAMIE FOXX. Nace en la ciudad de Terrell (Texas, EEUU) el actor, músico y productor discográfico Jamie Foxx (Eric Marlon Bishop), ganador de un premio Óscar, un Globo de Oro y un BAFTA por su interpretación del cantautor Ray Charles en la película biográfica Ray, estrenada en 2004.

1967 – EDUARDO SACHERI. Nace en la ciudad bonaerense de Castelar el escritor y guionista Eduardo Sacheri, autor de la novela llevada al cine en 2009 como El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella y ganadora del Premio Óscar a la mejor película extranjera. También fueron llevadas al cine sus novelas Papeles en el viento (2015) y La noche de la usina (La odisea de los giles, 2019).

1974 – GEORGE HARRISON. El músico, compositor y cantante británico George Harrison, exmiembro de la legendaria banda The Beatles, se convierte en el primer artista de rock en entrar a la Casa Blanca, donde almorzó con el presidente estadounidense Gerald Ford.

1981 – AMY LEE. Nace en la ciudad de Riverside (California, EEUU) la cantante, pianista y compositora estadounidense Amy Lee, fundadora y vocalista de Evanescence, banda de metal alternativo con la que vendió más de 25 millones de discos.

1983 – RAÚL ALFONSÍN. Cuatro días después de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín anuncia el decreto que dispone enjuiciar por crímenes de lesa humanidad a los nueve miembros de las “juntas militares” de la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983.

1989 – TAYLOR SWIFT. Nace en la ciudad de Reading (Pensilvania, EEUU) la cantante, compositora y actriz estadounidense Taylor Swift, quien lleva ganados más de medio centenar de premios. En 2019, la revista Billboard la declaró Mujer de la década en reconocimiento a su influencia y su exitosa carrera.

2006 – ESTUDIANTES CAMPEÓN. Con Diego Simeone como director técnico, el equipo de Estudiantes de La Plata capitaneado por Juan Sebastián Verón gana el Torneo Apertura 2006 al vencer por 2-1 a Boca Juniors.

2007 – VÍCTOR SUEIRO. A la edad de 64 años muere en Buenos Aires el escritor, periodista y conductor de radio y televisión Víctor Sueiro, uno de los autores más leídos del país. Es el autor de quince libros, entre ellos Más allá de la vida, Curas sanadores y El ángel de los niños.

2009 – BANFIELD CAMPEÓN. Dirigido por Julio César Falcioni, el equipo de Banfield se consagra campeón del Torneo Apertura 2009, su primer título de Primera División, pese a perder por 2-0 ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera. El delantero uruguayo Santiago Silva fue el máximo artillero del “Taladro” y del torneo al anotar catorce goles.

2023 – DÍA DEL PETRÓLEO. Se celebra el Día del Petróleo en conmemoración de la fecha de 1907 en la que se descubrió el primer yacimiento de hidrocarburos en las afueras de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

2023 – DÍA DEL OFTALMÓLOGO. Se celebra el Día del Oftalmólogo en conmemoración de la festividad de Santa Lucía de Siracusa, patrona de la vista.

