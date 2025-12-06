En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Municipal de Rosario aprobó por unanimidad un Régimen Excepcional de Alivio Fiscal destinado a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad. La iniciativa fue presentada por el concejal del Frente Amplio por la Soberanía, Leonardo Caruana, y busca garantizar la continuidad de terapias, tratamientos y apoyos esenciales que hoy se encuentran en riesgo debido al desfinanciamiento del sector.

El proyecto contempla la eximición del pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI) y de la Tasa General de Inmuebles (TGI) desde julio a diciembre de 2025, así como la condonación de deudas correspondientes a los primeros seis meses del año. La medida tendrá una vigencia de 180 días y se aplicará a instituciones reconocidas como prestadoras de servicios en discapacidad que acrediten su actividad ante la Secretaría de Hacienda.

Caruana destacó que estas organizaciones “garantizan la continuidad de terapias y tratamientos fundamentales para la calidad de vida de miles de personas con discapacidad” y subrayó que, aunque la responsabilidad principal recae en el Estado Nacional, “el municipio debe actuar para sostener servicios esenciales”.

La ordenanza se suma a experiencias previas del municipio en sectores críticos y a mecanismos provinciales recientes, reafirmando la importancia de la solidaridad y la inclusión frente a la crisis económica que atraviesan estas instituciones. ​