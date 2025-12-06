El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones de la discapacidad
En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Municipal de Rosario aprobó por unanimidad un Régimen Excepcional de Alivio Fiscal destinado a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad. La iniciativa fue presentada por el concejal del Frente Amplio por la Soberanía, Leonardo Caruana, y busca garantizar la continuidad de terapias, tratamientos y apoyos esenciales que hoy se encuentran en riesgo debido al desfinanciamiento del sector.
El proyecto contempla la eximición del pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI) y de la Tasa General de Inmuebles (TGI) desde julio a diciembre de 2025, así como la condonación de deudas correspondientes a los primeros seis meses del año. La medida tendrá una vigencia de 180 días y se aplicará a instituciones reconocidas como prestadoras de servicios en discapacidad que acrediten su actividad ante la Secretaría de Hacienda.
Caruana destacó que estas organizaciones “garantizan la continuidad de terapias y tratamientos fundamentales para la calidad de vida de miles de personas con discapacidad” y subrayó que, aunque la responsabilidad principal recae en el Estado Nacional, “el municipio debe actuar para sostener servicios esenciales”.
La ordenanza se suma a experiencias previas del municipio en sectores críticos y a mecanismos provinciales recientes, reafirmando la importancia de la solidaridad y la inclusión frente a la crisis económica que atraviesan estas instituciones.