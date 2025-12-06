1928 – NACE NOAM CHOMSKY.

Nace en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania, EEUU) el lingüista, politólogo y filósofo Noam Chomsky (Avram Noam Chomsky), profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX.

1914 – ALBERTO CASTILLO. Nace en Buenos Aires el médico ginecólogo Alberto Castillo. Dejó su profesión para dedicarse a la de actor y cantante de tangos, milongas y candombes. Filmó doce películas, entre ellas Adiós Pampa mía y Por cuatro días locos.

1935 – ARMANDO MANZANERO. Nace en la ciudad de Mérida (Yucatán, México) el compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano Armando Manzanero, “el rey del romanticismo”, considerado como uno de los más célebres autores latinoamericanos. Escribió más de cuatrocientas canciones, entre ellas las famosas Somos novios, Esta tarde vi llover y Contigo aprendí.

1941 – PEARL HARBOR. Japón ataca la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, asiento de la flota del país norteamericano en el océano Pacífico. Mueren 2.403 militares, otros 1.178 son heridos y se destruyen 188 aviones, entre otros grandes daños.

El ataque provoca la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados contra la Alemania nazi y el imperio japonés.

1949 – TOM WAITS. Nace en la ciudad de Pomona (California, EEUU) el músico, cantante, compositor y actor estadounidense Tom Waits, famoso por sus canciones de tono áspero y revulsivo, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y Jack Kerouac.

1962 – BILL WYMAN. El bajista Bill Wyman llega a la banda británica de rock The Rolling Stones en reemplazo del co-fundador del grupo, Dick Taylor. Wyman se atribuye haber creado el riff esencial de El saltarín Jack Flash junto con Brian Jones y Charlie Watts, asunto que lo mantiene en disputa con Mick Jagger y Keith Richards, quienes reclaman el crédito de la famosa canción.

1997 – OSCAR RUGGERI. Con la camiseta de Lanús se retira el marcador central Oscar Ruggeri, uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Fue en un partido con goleada a Estudiantes de La Plata por 3-0 en el que “el Cabezón” marcó un tanto de penal. Ruggeri fue campeón con Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo y con Argentina en el Mundial de México ´86. También brilló en el Real Madrid español. En su exitosa carrera disputó 577 partidos y convirtió 46 goles.

2004 – MARIA ROSA GALLO. A la edad de 78 años muere en Buenos Aires la actriz María Rosa Gallo, ganadora de cinco Martín Fierro y tres Konex, entre otros premios. Fue una de las actrices más notables de la escena argentina y de gran popularidad por sus personajes de telenovelas.

2014 – JUAN R. RIQUELME. El volante ofensivo Juan Román Riquelme, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors, juega el último partido de su carrera. Fue con la camiseta de Argentinos Juniors, en el empate 1-1 ante Douglas Haig en partido del Nacional B en el que el “Bicho” de La Paternal logró el regreso a la Primera División.

DIA DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL. Instituido en 1997 por las Naciones Unidas con el fin de generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de esa actividad para el desarrollo social y económico de los países.

NUEVAREGION.COM + TELAM