​El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) vuelve a encender señales de alerta en los sistemas agrícolas.

Un informe de la Red de Manejo de Plagas (REM) de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) confirmó la disminución en la sensibilidad al insecticida clorantraniliprole en una población de la plaga detectada en el norte de Santa Fe.

El hallazgo fue realizado por investigadores del INTA Marcos Juárez y del INTA Reconquista, quienes analizaron la respuesta del insecto a este principio activo ampliamente utilizado para su control en maíz y soja.

Para los especialistas, se trata de una advertencia temprana que, en un contexto de intensa presión de la plaga, obliga a revisar las estrategias de manejo.

La señal llega poco después de que se informaron casos de adaptación del cogollero a maíces con tecnología Bt que tienen la proteína Vip3Aa20, lo que ya ha provocado un aumento en el uso de control químico en varias zonas de producción.

RESULTADOS QUE ENCIENDEN LA ALARMA

La proteína Vip3Aa20 fue incorporada al maíz en 2011 para reforzar el control del cogollero y durante más de una década mostró altos niveles de eficacia. Sin embargo, en las últimas campañas comenzaron a registrarse daños por encima de lo esperado en algunos lotes.

En ese contexto, el clorantraniliprole, un insecticida del grupo de las diamidas, pasó a ocupar un rol central en las estrategias de control.

Su modo de acción específico, la elevada eficacia y su perfil ambiental favorable lo posicionaron como una herramienta clave, utilizada tanto en maíz como en soja.

Para evaluar la situación actual, los investigadores estudiaron una población de S. frugiperda sobreviviente a Vip3Aa20 recolectada en Reconquista en septiembre de 2025. Los resultados mostraron un cambio significativo en la respuesta del insecto al insecticida.

Según el estudio, la dosis necesaria para controlar al 50% de los individuos —la denominada dosis letal media o CL₅₀— fue 21 veces superior a la registrada en la población de Marcos Juárez y nueve veces mayor que la observada en La Cocha. Para la REM, estos datos evidencian una marcada pérdida de sensibilidad al activo.

MANEJO INTEGRADO Y MONITOREO MÁS INTENSIVO

Ante este escenario, desde la red de Aapresid subrayan que el momento de tomar medidas es ahora. El trabajo representa una alerta temprana y advierte que la tolerancia real podría ser incluso mayor si la presión de selección continúa.

Los especialistas destacan que la planificación del cultivo pasa a ser un eje central para enfrentar el problema. Entre las recomendaciones figura acortar los intervalos de monitoreo, especialmente durante períodos cálidos, y realizar intervenciones únicamente cuando la dinámica poblacional lo justifique.

También remarcan que la eficacia del control químico depende en gran medida del momento de aplicación. El tratamiento debe hacerse cuando hay muchas larvas pequeñas —en etapas L1 y L2— en las hojas y cuando entre el 10% y el 20% de las plantas tiene daño grado 3 en la escala de Davis.

“Las aplicaciones tardías, cuando las larvas ya se encuentran dentro del cogollo, reducen significativamente la eficacia del control y aumentan la presión de selección sobre la plaga”, selaña el ultimo informe de la REM.

ROTACIÓN DE ACTIVOS, UNA ESTRATEGIA CLAVE

A las decisiones de manejo también se suman aspectos técnicos de la aplicación, como el tamaño de gota, la uniformidad de cobertura, la estabilidad de la mezcla y la reducción de la deriva. De acuerdo con la REM, estos factores pueden explicar diferencias de control que van desde el 95% hasta apenas un 20%.

En paralelo, los especialistas enfatizan la importancia de rotar modos de acción. Esto implica evitar repeticiones dentro de ventanas generacionales de 30 días aproximadamente y no utilizar de forma consecutiva insecticidas que compartan el mismo sitio de acción.

Para Aapresid, estudios de este tipo son fundamentales para anticipar problemas y ajustar las estrategias de manejo. El objetivo, remarcan, es actuar de manera preventiva y evitar que los procesos de pérdida de sensibilidad se profundicen en los sistemas productivos.

Agricultura – Infocampo