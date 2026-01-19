Germán Daffunchio, cantante de Las Pelotas y exintegrante de Sumo, generó un fuerte revuelo en redes sociales tras expresar su opinión sobre Soda Stereo en una entrevista televisiva.

Sus declaraciones, en las que cuestionó de manera directa a la histórica banda liderada por Gustavo Cerati, se viralizaron rápidamente y reabrieron una discusión clásica dentro del rock argentino.

Durante una charla con Walter Queijeiro en Fox Sports, Daffunchio fue tajante al referirse al trío: aseguró que nunca le gustó Soda Stereo y que siempre le pareció una propuesta “careta”. En contraste, destacó la carrera solista de Cerati, a la que definió como “otra música” y “mucho más interesante”.

El músico contextualizó sus dichos en el clima del rock nacional de los años 80, al marcar una división clara entre dos estéticas y formas de entender la música. Según explicó, Soda Stereo representaba una imagen prolija y accesible, mientras que Sumo encarnaba un costado más crudo, contracultural y alejado de los estándares comerciales.

En ese sentido, Daffunchio sostuvo que el mayor logro de Soda no fue artístico sino comercial. Reconoció su rol en la expansión del llamado rock latino en la región, junto a bandas como Virus o Los Enanitos Verdes, pero afirmó que ese fenómeno se apoyaba en canciones “livianas” y una estética distante de la realidad social que, a su entender, atravesaba a otros grupos de la época.

Para reforzar su mirada, comparó las letras de ambas bandas y remarcó las diferencias de enfoque y contenido. Finalmente, dejó planteada una pregunta que sintetizó su postura y encendió aún más la polémica: si el impacto de una banda debe medirse por el dinero que generó o por el efecto real que tuvo en la gente.

Las frases del músico no tardaron en multiplicarse en plataformas digitales, donde usuarios y referentes del rock debatieron nuevamente sobre el legado de Soda Stereo y las distintas lecturas de una escena que marcó a generaciones. ​

ROSARIOPLUS