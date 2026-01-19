Cada 19 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1809 – NACE EDGAR ALLAN POE en Massachusetts, Estados Unidos. El escritor y poeta fue considerado un maestro del relato breve, el género policial y la literatura de terror.

1851 – JOSE E. ECHEVERRÍA muere en Montevideo, Uruguay. Escritor y poeta precursor del romanticismo rioplatense. Autor de obras como “La cautiva” y “El matadero”.

1923 – NACE LANDRÚ en Buenos Aires, Argentina. Fue un humorista gráfico cuya obra se caracterizó por una elaborada burla a ciertos modos masificados de pensar del siglo XX.

1943 – NACE JANIS JOPLIN en Texas, Estados Unidos. Por su poderosa voz, esta cantante es considerada como una de las mejores y más influyentes artista del rock and roll.

1949 – NACE ROBERT PALMER en Yorkshire, Inglaterra. Este músico, compositor y cantante fue popularmente conocido por su emotiva voz y la mezcla equilibrada de estilos musicales.

1969 – NACE CAROLINA PAPALEO Actriz y actualmente conductora de televisión cuyo papel de Ana Oromi en la exitosa telenovela “Una voz en el teléfono” la convirtió en una artista popular, reconocida en todo el país.

1982 – FALLECE ELIS REGINA en San Pablo, Brasil. La cantante es considerada como una de las mayores representantes de la música brasileña.

2001 – FALLECE DARÍO VITTORI en Buenos Aires, Argentina. Actor y humorista de gran reconocimiento durante la década del ochenta a través del ciclo de TV “Las comedias de Darío Víttori”.

2021 – BOCA JUNIORS Vence a River por 7 a 0 y se consagra como el primer campeón en la era profesional del fútbol femenino.

2022 – DIA NACIONAL DEL TRABAJADOR CERVECERO Se celebra esta fecha en conmemoración de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y afines.

TELAM