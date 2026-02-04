Historias relacionadas

La primera soja, desde el norte: un lote de Formosa inauguró la cosecha 2025/26

La primera soja, desde el norte: un lote de Formosa inauguró la cosecha 2025/26

Editor 03/02/2026
“Superó las expectativas”: balance positivo para la carne argentina en la Gulfood 2026

“Superó las expectativas”: balance positivo para la carne argentina en la Gulfood 2026

Redacción 01/02/2026
La sequía que alarma a la zona núcleo: en enero llovió menos de la mitad del promedio histórico

La sequía que alarma a la zona núcleo: en enero llovió menos de la mitad del promedio histórico

Editor 30/01/2026