De 21 trenes activos, en dos años de gestión mileísta solo quedan diez. A nivel local, peligra Rosario- Retiro al que “están degradando en forma planificada, como sucedió con el de Cañada de Gómez que dejaron caer”, sostuvo Eduardo Toniolli.

El dirigente peronista, ex diputado nacional, Eduardo Toniolli, convocó este miércoles a la prensa para difundir los datos del informe del Observatorio Social del Transporte de Santa Fe que expone la degradación ferroviaria en todo el país, pero con mayor incidencia en el interior. Según el relevamiento, dejaron de funcionar la mitad de los servicios de larga distancia, con una caída del 24,3 por ciento de pasajeros respecto al 2024.

Toniolli denunció que se trata de una modalidad de gestión: “Lo van degradando en forma planificada, la tendencia es cansar al usuario para que ni reclame”, disparó el dirigente que detalló que van incumpliendo horarios, se suman faltantes técnicas y se sube el precio del boleto para desalentar a los pasajeros y así tener la excusa para su cierre.

Ese fue el caso del servicio entre Rosario y Cañada de Gómez que fue cancelado en noviembre de 2024. Toniolli resaltó, como contraparte, que solo cuatro meses antes de que se levantara el servicio, el recorrido había logrado un pico de más de 10 mil usuarios mensuales.

Por su parte, Carlos Fernández, de Amigos del Riel y también integrante del Observatorio recordó que lo mismo ocurrió con los servicios a Tucumán y Córdoba que quedaron suspendidos desde el año pasado por el que el tren a Rosario- Retiro quedó cómo única conexión a Buenos Aires, y viene empeorando su tiempo de llegada a la capital en más de 7 horas, mucho más que cuando se repuso el servicio en 2015, (en algún momento llegó a tardar 6 horas) y ahora es hasta más de lo que tardaba cuando se inauguró en 1886. “Si a esto le sumamos una tarifa casi como la del transporte de ómnibus así no puede competir”, subrayó.

“Esta degradación es todo lo contrario a una política que debía ser la recuperación del transporte ferroviario, sobre todo para el interior del país”, dijo Toniolli, quien resaltó la falta de defensa de este sistema de transporte por parte del gobierno provincial.

“No hubo ni una declaración expresando preocupación frente a lo que es un atentado a la movilidad de los santafesinos”.

El informe realizado por el OST señala que la política ferroviaria de Milei se basa en el desmantelamiento de los servicios de trenes del interior del país, al mismo tiempo que prepara el terreno para una futura privatización de los servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre los trenes de larga distancia que fueron cancelados figuran el servicio Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó (Buenos Aires), Retiro–Tucumán, Retiro–Córdoba, Buenos Aires–Bahía Blanca, y el Expreso Retiro–Rosario, que salía los fines de semana sin paradas intermedias. Si se compara la cantidad de servicios de larga distancia en vigencia, con los que funcionaban en diciembre de 2023, la disminución es del 50 por ciento. Eso redundó en una caída del 24,3 en la cantidad de pasajeros en 2024, que se profundiza al 37,4 por ciento si se compara con 2023.

En cuanto a los servicios regionales, se dieron de baja el General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández (Santiago del Estero), Mercedes–Tomás Jofré (Buenos Aires), Córdoba–Villa María, y el servicio Rosario–Cañada de Gómez que fue suspendido inicialmente por mantenimiento, pero lleva 15 meses sin circular. En los trenes de cercanía el desguace fue aún mayor: circulan un 55,6 por ciento menos de los servicios que en 2023.

