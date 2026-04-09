Cada 9 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1812 – EXPEDICIONES ESCLAVATURA. El Cabildo de Buenos Aires aprueba una ley que «prohíbe absolutamente la introducción de expediciones de esclavatura» (ingreso de esclavos) en las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuya población tenía por entonces un tercio de esclavos de origen africano. La esclavitud fue abolida por la Constitución de 1853.

1816 – SANTO TOMÉ. El 9 de abril, en la ciudad santafesina de Santo Tomé, se firma el pacto entre la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe con el fin de evitar una «cruenta guerra» interna en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por el Pacto de Santo Tomé se separó al general Manuel Belgrano del mando del Ejército acantonado en Rosario.

1821 – CHARLES BAUDELAIRE. Nace en París el poeta, ensayista y crítico de arte francés Charles Pierre Baudelaire, considerado uno de los escritores más provocativos y revolucionarios del siglo XIX.

1933 – JEAN P. BELMONDO. Nace en la ciudad de Neuilly-sur-Seine (Altos del Sena, Francia) el actor francés Jean Paul Belmondo, una de las principales figuras del movimiento cultural conocido como Nouvelle Vague y ganador de la Palma de Honor del Festival de Cannes. Filmó alrededor de 70 películas a lo largo de una carrera de seis décadas.

1953 – FALLECE JUAN DUARTE. Hallan muerto en su departamento de Buenos Aires al empresario y dirigente peronista Juan Ramón Duarte, de 38 años y hermano de Eva Duarte de Perón. La carátula oficial del caso indicó que se trató de un suicidio, mientras que la oposición sostuvo que fue un asesinato.

1956 – NACE MIGUEL Á. RUSSO. Nace en Buenos Aires el exfutbolista y entrenador Miguel Ángel Russo. Como técnico de Boca Juniors ganó la Copa Libertadores de América de 2007, entre otros títulos.

Obra de Xul Solar.

1963 – XUL SOLAR. A la edad de 75 años muere en Buenos Aires el pintor, escultor, músico, astrólogo y escritor Xul Solar (Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari), cuya obra recorrió el mundo y fue fuente de inspiración artística durante el siglo XX.

1979 – MARADONA Y PELÉ. El astro argentino Diego Maradona y el brasileño Pelé se reúnen el 9 de abril en Río de Janeiro, el primer encuentro entre los dos grandes del fútbol mundial. Fue organizado por la revista deportiva argentina El Gráfico para una entrevista con los dos astros.

1984 – GOBIERNO DE NICARAGUA. Nicaragua pide a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, que abra un proceso a Estados Unidos por violar el derecho internacional al financiar y apoyar a la oposición armada de los «Contras». Estados Unidos fue condenado en 1986, pero rechazó el fallo por considerar que el tribunal carecía de jurisdicción en el caso.

1998 – TRAGEDIA DE LA MECA. Un total de 118 fieles musulmanes mueren en la ciudad saudita de La Meca al ser aplastados en una estampida ocurrida en el último día de la peregrinación ritual islámica del Hach.

2012 – INSTAGRAM. La red social Facebook, la más grande del mundo, compra por 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones a Instagram. Es la plataforma para compartir imágenes que por entonces publicaban unos 10 millones de usuarios sólo en Estados Unidos.

Efemérides del 9 de abril.

TELAM