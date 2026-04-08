Del 27 de abril al 1° de mayo próximos, una delegación de funcionarios y empresarios de la carne vacuna de Argentina llevará adelante una iniciativa inédita con el fin de impulsar más exportaciones hacia uno de los mercados consumidores más grandes del mundo: Estados Unidos.

Puntualmente, entre esas fechas tendrá lugar la “Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos”, según anunciaron en conjunto este miércoles la Presidencia de la Nación y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

La novedad se conoció luego de una reunión que encabezó la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; quien estuvo acompañada del canciller Pablo Quirno; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Nación, Agustin Tejeda.

En tanto, por el lado empresario la principal figura fue el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt; aunque también estuvieron presentes Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA; Carlos Riusech, CEO del Frigorífico Gorina y vicepresidente del Consorcio ABC; Hugo Borrell, CEO del Frigorífico Arrebeef; Martín Costantini, CEO del Frigorífico Rioplatense; Gustavo Kahl, CEO de Marfrig Argentina; y Nicolás Braun, CEO de La Anónima.

SEMANA DE LA CARNE ARGENTINA EN EEUU

Según se informó, esta Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos constituye “una misión comercial estratégica para impulsar las exportaciones y profundizar la inserción de la carne argentina en uno de los mercados más competitivos del mundo”.

Puntualmente, la iniciativa fue diseñada por la Secretaría General de la Presidencia y por PromArgentina —la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional—, y abarcará tres ciudades estratégicas del mercado estadounidense: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

“La misión reunirá a frigoríficos argentinos con importadores, distribuidores y referentes de la industria cárnica estadounidense en una agenda que incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de posicionamiento destinadas a consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto premium”, indicaron desde Presidencia y el IPCVA.

También resaltaron que la iniciativa marca un hito en la estrategia de promoción comercial internacional, ya que por primera vez PromArgentina organizará una ronda de negocios en el exterior, en la que llevará directamente a empresas exportadoras argentinas a vincularse con compradores estratégicos en uno de los mercados más exigentes del mundo.

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Por otro lado, vale recordar que esta movida llega en un momento especialmente favorable para el sector, tras la habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación hacia Estados Unidos: una medida que abre nuevas oportunidades para ampliar la presencia argentina en ese mercado.

“Impulsada por PromArgentina junto con el IPCVA, la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada de Argentina en Estados Unidos, la iniciativa forma parte de una estrategia de promoción internacional orientada a posicionar a nuestro país como proveedor confiable de alimentos de alta calidad y generar nuevas oportunidades comerciales para el sector exportador”, completaron.

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