Cada 6 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1863 – JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. Nace en la localidad riojana de Nonogasta el jurista, político y escritor Joaquín Víctor González, quien gobernó La Rioja, nacionalizó la Universidad de La Plata y fundó el Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires.

1902 – REAL MADRID. Se funda en la capital de España la sociedad Madrid Foot-Ball, cuyos antecedentes se remontan a 1900 y que en 1920 pasó a llamarse Real Madrid Club de Fútbol, uno de los más ganadores de la historia del deporte surgido en Inglaterra. La FIFA lo considera como el mejor club del siglo XX. Posee además el trofeo original de la Copa de Europa por ser el más ganador del torneo hoy llamado Liga de Campeones.

1927 – GARCÍA MÁRQUEZ. Nace en el municipio de Aracataca (Magdalena, Colombia) el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura de 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal.

1946 – DAVID GILMOUR. Nace en la ciudad de Cambridge (Cambridgeshire, Reino Unido) el músico, cantante y compositor británico David Gilmour, vocalista y guitarrista de la legendaria banda de rock progresivo Pink Floyd, a la que se unió tras la salida de Syd Barrett, en 1968.

1960 – WALTER GIARDINO. Nace en el barrio porteño del Bajo Flores el guitarrista Walter Giardino, uno de los más influyentes de la escena del rock en español, fundador y líder de la banda argentina de heavy metal Rata Blanca.

1967 – JULIO BOCCA. Nace en la localidad bonaerense de Munro el bailarín, maestro de ballet y coreógrafo Julio Bocca (Julio Adrián Lojo Bocca), reconocido como uno de los más altos exponentes de la danza clásica y contemporánea mundial.

1970 – LET IT BE. The Beatles publica el sencillo Let it be, canción compuesta por Paul McCartney y una de las más representativos de la banda británica de pop rock. El tema dio su nombre al duodécimo y último álbum de estudio de The Beatles, lanzado en mayo de 1970, después de la salida de McCartney y la disolución de la banda.

1972 – SHAQUILLE O´NEAL. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) el exjugador estadounidense de básquetbol Shaquille O’Neal, considerado como uno de los más dominantes de la historia de la Asociación Nacional de Basquetbol (NBA) de su país.

1983 – CÉSAR L. MENOTTI. El Barcelona español presenta como su nuevo director técnico a César Luis Menotti, que venía de dirigir a la selección argentina campeona del Mundial 1978. En el equipo culé el “Flaco” estuvo sólo un año, en el que ganó la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa española con Diego Maradona como figura.

2021 – DÍA DEL ESCULTOR. Se celebra el Día Internacional del Escultor en conmemoración del natalicio en 1475 del artista renacentista italiano Miguel Ángel Buonarroti, uno de los más grandes de la historia.

