Cada 5 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1879 – GUERRA DEL PACÍFICO. Comienza una ofensiva militar chilena contra Bolivia a causa de una disputa fronteriza a la que se sumó Perú en alianza con el Gobierno boliviano. La Guerra del Pacífico concluyó en 1884 y Bolivia perdió territorios que le daban salida a ese océano y cuya devolución aún reclama.

1906 – TEATRO EL NACIONAL. En la calle Corrientes de Buenos Aires se inaugura el teatro El Nacional, construido por el actor Jerónimo Podestá, una de las salas más destacadas del espectáculo de la noche porteña.

1910 – FERROCARRIL TRASANDINO. Al cabo de 38 años de obras, se inaugura el Ferrocarril Trasandino, que unía a la ciudad de Mendoza con la chilena de Los Andes, a través de la cordillera homónima. Funcionó hasta 1984.

1925 – FUERA DE JUEGO. Se da un gran impulso al desarrollo del fútbol en todo el mundo al disponerse que un jugador queda inhabilitado cuando está por delante “menos de dos oponentes” antes del arco del equipo rival. Fue una modificación a la regla 11 del “offside” o “fuera de juego” vigente desde 1866, que anulaba toda acción desarrollada con menos de tres rivales por delante de la meta de gol.

1931 – NACE HÉCTOR OLIVERA. Nace en la ciudad bonaerense de Olivos el guionista, productor y cineasta Héctor Olivera, quien se destacó por la dirección de las películas “La Patagonia rebelde” y “La noche de los lápices”.

1933 – INSTITUTO SANMARTINIANO. Se inaugura en Buenos Aires el Instituto Sanmartiniano por iniciativa del abogado e historiador José Pacífico Otero con el fin de difundir la vida y obra del general José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú en la Guerra de la Independencia contra la corona española.

1973 – NACE PHARRELL WILLIAMS. Nace en la ciudad de Virginia Beach (Virginia, EEUU) el músico, cantante y productor musical estadounidense Pharrell Williams, autor de la canción Happy, quien lleva ganados siete premios Grammy.

1974 – CARRIE. Se publica en Estados Unidos la novela Carrie, la primera del prolífico escritor estadounidense Stephen King, uno de los autores más leídos en todo el mundo. Carrie fue llevada al cine por primera vez en 1976, dirigida por Brian De Palma y con Sissy Spacek en el papel de la joven con poderes telequinéticos maltratada por sus compañeros de colegio.

1992 – GOL DEL TERREMOTO. Las vibraciones por el festejo del gol con el que Gimnasia y Esgrima derrotó a Estudiantes por 1 a 0 alcanzan tal magnitud que son registradas como un movimiento telúrico por la Estación de Sismología de la ciudad de La Plata. El “gol del terremoto” fue anotado de tiro libre por el uruguayo José Perdomo en la cancha de Estudiantes.

1994 – FALLECE KURT COBAIN. A la edad de 27 años muere en la ciudad de Seattle (Washington, EEUU) el músico, compositor y cantante estadounidense Kurt Cobain, vocalista y líder de la banda de grunge Nirvana. Cobain es considerado uno de los grandes íconos de la Generación X.

2000 – RODRIGO EN EL LUNA PARK. El cantante cuartetero cordobés Rodrigo Bueno realiza el primero de los trece conciertos consecutivos que ofreció a sala llena en el estadio Luna Park de Buenos Aires.

2002 – JOSÉ MEOLANS. El nadador cordobés José Meolans se consagra campeón de los 50 metros en estilo libre en el Campeonato Mundial FINA Short Course disputado en Moscú, un hito en la historia de la natación argentina.

2007 – CARLOS FUENTEALBA. A la edad de 40 años muere en la ciudad de Neuquén el maestro Carlos Fuentealba a causa del disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado a quemarropa por un policía en un abuso de poder y violencia en la represión de la huelga con corte de ruta llevada a cabo el 4 de abril de 2007 por el sindicato docente ATEN en reclamo de mejoras salariales.

2008 – FALLECE CHARLTON HESTON. A la edad de 84 años muere en la ciudad de Beverly Hills (California, EEUU) el actor estadounidense Charlton Heston, una de las grandes estrellas de Hollywood, ganador de dos premios Óscar y otros tantos Globos de Oro. Filmó 78 películas.

2023 – DÍA DE LA CONCIENCIA. Se celebra el Día Internacional de la Conciencia instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1989 para promover una cultura de paz basada en el respeto de los derechos humanos en todo el mundo.

Efemérides del 5 de abril.

TELAM