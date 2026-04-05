El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo para Rosario y la región ante la llegada de tormentas que podrían ser localmente fuertes. El fenómeno comenzará a desarrollarse durante la tarde y noche de este domingo y se extenderá durante toda la jornada del lunes.

De acuerdo al organismo, las lluvias estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Además, se prevén acumulados de precipitación de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

El panorama comenzó a anticiparse desde la mañana del domingo, con cielo cubierto, elevada humedad y temperaturas templadas, condiciones que favorecen el desarrollo de tormentas en el transcurso del día.

Para el lunes, en tanto, se espera que las condiciones adversas se mantengan durante toda la jornada, con lluvias persistentes y períodos de tormentas, lo que podría generar complicaciones en la circulación y anegamientos en sectores urbanos.

El martes continuará la inestabilidad, aunque sin alerta vigente, con probabilidad de lluvias durante gran parte del día. Recién hacia el miércoles se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con el ingreso de viento sur que traerá un descenso de temperatura y un ambiente más acorde al otoño. ​ ROSARIOPLUS