1937 – MAURICE RAVEL. A la edad de 62 años muere en París el compositor francés Maurice Ravel, célebre creador de la obra musical Bolero. Es reconocido como maestro de la orquestación y uno de los representantes de la escuela musical francesa.

1922 – STAN LEE. Nace en el distrito neoyorquino de Manhattan el escritor y editor de cómics estadounidense Stan Lee (Stanley Martin Lieber), creador de icónicos personajes como Spider Man, X-Men, Los 4 Fantásticos, Iron Man y Hulk, que fueron llevados al cine.

1927 – ERNESTO DE LA CÁRCOVA. A los 61 años muere en la ciudad de Buenos Aires el pintor Ernesto De la Cárcova, primer director de la Academia de Bellas Artes de la Nación y fundador de la Escuela Superior de Bellas Artes.

1950 – JUAN M. TRAVERSO. Nace en la localidad bonaerense de Villa Ramallo el piloto de automovilismo Juan María Traverso, uno de los más destacados de la historia de ese deporte en la Argentina. Ganó 16 campeonatos y 7 subcampeonatos en sus 34 años de trayectoria.

1954 – DENZEL WASHINGTON. Nace en la ciudad de Mount Vernon (Nueva York, EEUU) el actor y cineasta Denzel Washington, ganador de sendos premios Óscar por su actuación en las películas Día de entrenamiento y Gloria.

1977 – DENNIS WILSON. A los 39 años muere en la localidad de Marina del Rey (California, EEUU) el músico y surfista estadounidense Dennis Wilson, miembro cofundador y baterista de la banda de rock The Beach Boys.

2002 – PEPE CIBRIÁN. Muere en Buenos Aires, a los 86 años, el actor y director teatral José “Pepe” Cibrián, quien alcanzó gran popularidad en la Argentina y México. Recibió un premio Konex. Actuó en 38 películas. Compartió cartel con María Félix, Amanda Ledesma, Leticia Palma y José Pidal, entre otras grandes estrellas del cine en español.

2015 – LEMMY KILMISTER. A los 70 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el músico y compositor británico Lemmy Kilmister, líder, fundador, vocalista y bajista de la banda de rock Motörhead.

2016 – DEBBIE REYNOLDS. A la edad de 84 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) la actriz y cantante Debbie Reynolds, famosa por su labor en las películas Cantando bajo la lluvia y La conquista del oeste, entre otras. Fue galardonada con un Oscar honorífico en 2015.

2020 – ARMANDO MANZANERO. En la ciudad de Mëxico muere a los 85 años, víctima de la Covid 19, el músico, cantante, compositor y productor discográfico mexicano Armando Manzanero Canché, una de las grandes celebridades del bolero y la música romántica. Recibió un premio Grammy. Es el autor de más de 400 canciones, entre ellas las famosas “Somos novios”, «Contigo aprendí» y “Esta tarde vi llover”.

2023 – DÍA DE LOS INOCENTES. Se celebra el Día de los Santos Inocentes, con el que los cristianos conmemoran la matanza de varones menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes I el Grande para matar al niño Jesús de Nazaret, el mesías (ungido) salvador del pueblo judío.

