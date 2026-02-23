Cada 23 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1820 – TRATADO DE PILAR. Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe firman en la localidad bonaerense de Pilar un pacto por el que reconocen que forman parte de un mismo país con una constitución federal y un gobierno central. El Pacto de Pilar se firmó luego de la derrota de tropas unitarias en la primera Batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820.

1936 – NACE FEDERICO LUPPI. Nace en la ciudad bonaerense de Ramallo el actor Federico José Luppi, ganador de seis Cóndor de Plata, un Martín Fierro y tres Konex, entre otros premios. Se destacó por sus papeles protagónicos en las películas Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, y Un lugar en el mundo. dirigidas por Adolfo Aristarain.

1948 – EDMUNDO RIVERO. El cantor Edmundo Rivero graba por primera vez el tango

«Sur» con la orquesta de Aníbal Troilo, quien lo compuso junto con Homero Manzi. El popular tango había sido estrenado un año antes por Nelly Omar.

1958 – ARTURO FRONDIZI. El abogado radical intransigente Arturo Frondizi gana las primeras elecciones presidenciales luego del golpe de estado de 1955, que se celebraron con proscripción del peronismo. Frondizi, fundador del Desarrollismo, gobernó desde el 1 de mayo de 1958 al 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un nuevo golpe de estado.

1958 – JUAN M. FANGIO. El piloto de automovilismo Juan Manuel Fangio, quíntuple

campeón mundial de Fórmula 1, es secuestrado por la guerrilla cubana en el Hotel Lincoln de La Habana en vísperas de disputar el Segundo Gran Premio de Cuba. «Me hicieron un favor», declaró Fangio en referencia a que en la carrera que no pudo correr murieron seis personas en un accidente.

1967 – FALLECE PEPE ARIAS. A la edad de 67 años muere en Buenos Aires el actor y humorista José Pablo “Pepe” Arias, estrella del teatro, el cine y la radio argentinos durante

cuatro décadas.

1978 – NACE RENÉ PÉREZ. Nace en la ciudad de San Juan de Puerto Rico el músico, compositor y cantante portorriqueño René Pérez, rapero popularmente como Residente, autor de destacadas letras que abarcan contenidos sociales y políticos. Es el fundador de la banda Calle 13.

1981 – ANTONIO TEJERO. El teniente coronel de la Guardia Civil española Antonio Tejero, al mando de unos 200 agentes de esa fuerza de seguridad, asalta pistola en mano al Congreso de los Diputados en Madrid, cuando se celebraba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno de España. En el “Tejerazo” fueron secuestrados todos los diputados hasta la mañana del 24 de febrero de 1981, cuando los golpistas se entregaron al fracasar en su intentona.

1991 – RAÚL ALFONSÍN. El expresidente Raúl Alfonsín sufre un tercer intento de asesinato, en este caso perpetrado por Ismael Abdalá, de 29 años, durante un acto proselitista en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Adbalá le disparó a Alfonsín con un revólver calibre 32, pero la bala estalló en el tambor del arma. Alfonsín sufrió además un intento de atentado con explosivos en mayo de 1986 y otro en octubre de 1989, cuando una bomba causó destrozos sin causar víctimas en el edificio porteño donde residía el exmandatario.

2001 – FALLECE TINCHO ZABALA. A la edad de 78 años muere en Buenos Aires el popular actor y comediante uruguayo Tincho Zabala (Martín Pedro Zabalúa Marramoti), de extensa carrera en cine, teatro y televisión, ganador de tres premios Martín Fierro, un Cóndor de Plata y un Konex.

2002 – INGRID BETANCOURT. La candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt es secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en plena campaña para

las elecciones generales de 2002, cuando viajaba a la “zona de distensión” de la localidad de El Caguán para mantener conversaciones de paz con la guerrilla. Fue rescatada por el Ejército colombiano en julio de 2008.

2010 – FRANCISCO M. QUINTELA. La asociación humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo

presenta a Francisco Madariaga Quintela, el nieto recuperado número 101, quien ofreció

una conferencia de prensa junto a su padre, Abel Madariaga.

2010 – FUNDACIÓN DE LA CELAC. En la ciudad de Playa del Carmen (Quintana Roo, México) se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para promover la Integración y desarrollo de los países que la conforman.

2022 – DÍA DEL TAMBERO/A. Se celebra el Día del Tambero en conmemoración de la

fecha de 1920 en la que se creó la Unión General de Tamberos, la asociación de productores de leche vacuna.

TELAM